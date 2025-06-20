Şahinbey Belediyesi\'nden öğrencilere 1 milyon 438 bin spor ayakkabısı hediye

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu öğrencilere karne hediyesi olarak spor ayakkabısı hediye etme geleneğini bu yılda sürdürüyor.

Her yıl öğrencilere spor ayakkabısı hediye eden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu bu yıl da Şahinbey Belediyesi Kültür Merkezi'nde öğrencilerle bir araya gelerek hediyelerini verdi. Öğrencilere karne hediyesi olarak spor ayakkabısı hediye eden Başkan Mehmet Tahmazoğlu bu yıl 170 bin öğrenciye daha spor ayakkabısı hediye ederken gençlere bu güne kadar toplamda 1 milyon 438 bin adet spor ayakkabısı hediye etmiş olacak.

"Öğrencilerimizin spor yapmalarını istiyoruz"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, öğrencilerin her zaman spor yapmaları yönünde tavsiyelerde bulunarak, "Uzun bir eğitim maratonundan sonra gençlerimiz tatili başladı. Özellikle yaz döneminde gençlerimizin spor yapmaları için her yıl onlara spor ayakkabı hediye ediyoruz. Böylelikle öğrencilerimizi spora teşvik etmiş oluyoruz. Şahinbey Belediyesi olarak gençlerimizin ve vatandaşlarımızın spor yapmaları için halı sahalar, basketbol ve voleybol sahaları yaptık. Spor ayakkabısı da ekstra olarak bütün öğrencilerin ihtiyacı. Amacımız öğrencilerimizin hem ihtiyaçlarını karşılamak hem de spora teşvik etmek. Öğrencilerimize karne hediyesi olarak verdiğimiz spor ayakkabılarının dağıtımına başladık. Öğrencilerimize bu yıl 170 bin ayakkabı dağıtacağız. Geçmişte dağıttıklarımızla birlikte 1 milyon 438 bin spor ayakkabısını gençlerimize hediye etmiş olacağız. Cumartesi gününden itibaren BİZ ŞAHİNBEYİZ uygulaması üzerinden randevu alınıp Pazartesi gününden itibaren ayakkabılarınızı 23 sosyal tesisimizden alabilirsiniz" dedi.

23 ayrı noktada dağıtım yapılacak

Şahinbey Belediyesi öğrencilere ve velilere büyük kolaylık sağlayarak spor ayakkabısı dağıtımını 23 ayrı noktada randevu ile gerçekleştirecek. Randevular 'Biz Şahinbeyiz' uygulaması üzerinden alınabilecek. Dağıtımlar Şahinbey Belediyesi Kültür Merkezi'nin yanı sıra Akkent Spor Köyü, Yaşar Torun Gençlik Merkezi, Selçuklu Gençlik Merkezi, Karataş Kültür Merkezi (Tahmazoğlu Cami Yanı), Kurbanbaba Gençlik Merkezi, Hasan Celal Güzel Gençlik Merkezi, Şahinbey Spor ve Eğitim Merkezi(Şelale Park Karşısı), Mimar Sinan G.M, Bozoklar Sosyal Tesisi, Özgecan Hanımlar Yüzme Havuzu Kültür Merkezi (Bayan), Mehmet Akif Ersoy Sosyal Tesisi, Binevler Sosyal Tesisi, Mehmet Tekerlek Sosyal Tesisi, Selahaddin Eyyubi Sosyal Tesisi, Şehit Polis Taner Cinpolat Sosyal Tesisi, Yunus Emre Sosyal Tesisi, Şehit Cevdet Deniz Özdemir Sosyal Tesisi, Beydilli Hatice Belgin Sosyal Tesisi, Dumlupınar Sosyal Tesisi, Burç Sosyal Tesisi, Boyacı Sosyal Tesisi ve İstiklal Sosyal Tesisi gerçekleştirecek. - GAZİANTEP