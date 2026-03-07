Çocuklar Şahinbey Belediyesi'nin cami etkinliğinde buluştu - Son Dakika
Çocuklar Şahinbey Belediyesi'nin cami etkinliğinde buluştu

07.03.2026 17:12  Güncelleme: 17:15
Şahinbey Belediyesi, Ramazan ayı boyunca çocuklar için düzenlediği etkinlikler ile dikkat çekiyor. 'Sertaç Abi' olarak tanınan Sertaç Güngör, çocuklarla gerçekleştirilen sohbetlerde dijital dünya ve milli değerler üzerine önemli bilgiler paylaştı. Belediye Başkanı Tahmazoğlu, caminin çocuk dostu bir yer olduğunu ve çocukları bu tür etkinliklerle camiye davet ettiklerini belirtti.

Şahinbey Belediyesi tarafından düzenlenen Ramazan ayı etkinlikleri kapsamında çocuklar, Şahinbey Millet Camii ve Külliyesi'nde bir araya geldi.

Ramazan ayı boyunca çocukları birbirinden renkli etkinliklerle buluşturmaya devam eden, çocuklara yönelik sosyal ve kültürel etkinliklerini de sürdüren Şahinbey Belediyesi yayınladığı oyun videoları milyonlarca kez izlenen ve çocuklar tarafından "Sertaç Abi" olarak tanınan Sertaç Güngör, "Cami Buluşmaları" kapsamında çocuklarla bir araya geldi. Çocuklarla keyifli bir sohbet gerçekleştiren Güngör, dijital dünyaya dair merak edilenlerle ilgili çocuklara önemli bilgiler verdi.

Eğitici ve bilgilendirici oyun içerikleriyle milyonlara ulaşan Güngör'ün programı çocukların yanı sıra ailelerinden de yoğun ilgi gördü. Program boyunca çocuklarla milli ve manevi değerler üzerine samimi bir sohbet gerçekleştiren Güngör, sosyal medya ve internet kullanımında karşılaşılabilecek zararlı içeriklere dikkat çekti. Dijital dünyanın imkanlarını doğru ve bilinçli kullanılması konusunda önemli mesajlar veren Güngör, soru-cevap şeklinde ilerleyen buluşmada çocukların merak ettikleri sorulara içtenlikle yanıt verdi. Programda, "Sertaç Abi" olarak tanınan dijital içerik üreticisi Sertaç Güngör çocuklara Filistinlilere destek olmaları için tavsiyelerde bulundu. Yazar Merve Gülcemal de çocuklara Filistin'le ilgili masal anlattı. Güngör, Şahinbey Belediyesi'nin çocukları önceleyen bu tür etkinliklerinin örnek gösterilecek nitelikte olduğuna vurgu yaptı.

Şahinbey Belediye Başkanı Tahmazoğlu, bu tür programlarla çocukların camiye gitmeleri konusunda teşvik ettiklerini belirterek, "Şahinbey Millet Camii ve Külliyesi zaten çocuk dostu bir cami. Biz burayı inşa ederken çocuklarımız düşünerek külliye kısmında özellikle 4-6 yaş grubu için 4 tane sınıf yaptık. Çocuklarımızın burada eğitim görmesi için kütüphanelerimiz var. Çok amaçlı salonumuz var. Çocuk oyun alanlarımız var. Çocuklara yönelik kurslarımız var. Dolayısıyla biz istiyoruz çocuklar her zaman ki camide olsun, hatta büyükler çocukları camiye getirmesin, çocuklar büyüklerine 'camiye beraber gidelim' diye camiye davet etsin. Hep bunu amaçladık ve bu amacımıza da ulaştık. Çocuklarımızın bizden, 'Sertaç abiyi' bize getirir misin?' şeklinde bir talebi vardı. Biz de onu davet ettik. Camimiz çocuklarla doldu. Her cumartesi günü öğle namazından sonra inşallah çocuklarımıza yönelik burada programlar yapacağız" dedi. - GAZİANTEP

