Şahinbey Belediyesi'nden Ramazan Denetimi - Son Dakika
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Şahinbey Belediyesi'nden Ramazan Denetimi

Şahinbey Belediyesi\'nden Ramazan Denetimi

Başkan Mehmet Tahmazoğlu, Ramazan ayı dolayısıyla fırınları denetledi. Hijyen, gramaj ve son kullanım tarihi kontrol edildi; tarihi geçmiş malzemeler imha edildi.

10.03.2025 09:42  Güncelleme: 09:44
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Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Ramazan ayının gelmesiyle birlikte halkın sağlıklı ve hijyenik gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla fırın denetimleri gerçekleştirdi.

Başkan Tahmazoğlu, zabıta ekipleriyle birlikte ilçedeki fırınları ziyaret ederek pasta ve ekmek üretim süreçlerini yerinde inceledi. Denetimlerde hijyen kuralları, ekmek gramajı, üretim alanlarının temizliği ve ürünlerin son kullanma tarihi gibi konular titizlikle kontrol edildi. Başkan Mehmet Tahmazoğlu bir işletme de yaptığı denetimde iş yerinin yaptığı ürünlerde son kullanma tarihi geçmiş malzemeler kullandığını görünce iş yerindeki tüm malzemeleri imha edilmek üzere toplatılmasını istedi.

"Halkın sağlığı önemli"

Denetimlerin aralıksız bir şekilde devam edeceğini belirten Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Vatandaşlarımızın sağlıklı ve güvenilir gıda tüketmesi için denetimlerimizi artırarak sürdürüyoruz. Amacımız, vatandaşımızın sağlıklı ürünler tüketmesini sağlamak. Ramazan ayında pasta, simit ve benzer ürünler yapan iş yerlerini denetledik. Yaptığımız denetimler sırasında bir iş yerinde pasta yapımında kullanılan malzemelerin son kullanma tarihlerinin geçmiş olduğunu gördük. Tarihi geçmiş ürünlerden yapılan ne varsa imha edilmek üzere el konuldu. Vatandaşlarımızın sağlığını önemsiyoruz. Denetimlerimizi artırarak sürdürmeye devam edeceğiz" dedi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Şahinbey Belediyesi'nden Ramazan Denetimi - Son Dakika

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