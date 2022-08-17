Çiftlerin kuaför ve bakımlarını ücretsiz olarak yapıyorlar - Son Dakika
Üye Girişi

Çiftlerin kuaför ve bakımlarını ücretsiz olarak yapıyorlar

17.08.2022 17:15
Çiftlerin kuaför ve bakımlarını ücretsiz olarak yapıyorlar

Şahinbey Belediyesi'ne bağlı Binevler Sosyal Tesisinde kuaförlük eğitim gören kursiyerler ve kur eğitmeni yeni evlenecek ihtiyaç sahibi çiftlerin kuaför ve bakımlarını ücretsiz olarak yapıyorlar.

Şahinbey Belediyesi'ne bağlı Binevler Sosyal Tesisinde kuaförlük eğitim gören kursiyerler ve kur eğitmeni yeni evlenecek ihtiyaç sahibi çiftlerin kuaför ve bakımlarını ücretsiz olarak yapıyorlar.

Binevler Mahallesi Sosyal Tesisi'ndeki kuaför kursu öğretici ve kursiyerleri, evlenmek kararı veren çiftlere destek sağlamak için "Bir Destek de Bizden Olsun" projesini başlattı. Bu çerçevede öğretici ve kursiyerler, başvuran yeni evlenecek kadınların saç tasarımı, makyaj ve bakımı ücretsiz olarak sağlıyor.

"Şahinbey belediyesi mutlu günümüzde bize bizi yalnız bırakmadı"

Evleneceği için gelin başı yaptırmaya gelen Tuğçe Emin Katıl verilen hizmetten dolayı mutlu olduğunu ifade ederek, "Bu mutlu günümüzde Şahinbey Belediyesinin böyle bir hizmet vererek bizlerin yanında olması beni çok mutlu etti. Ücretsiz olarak saç bakımı ve makyajımı yapıyorlar. Evlenecek gelinlere de bu imkanlardan faydalanmalarını tavsiye ederim" dedi.

Mutlu gününde Şahinbey Belediyesi'nin kendilerini yalnız bırakmadığını ifade eden damat Muhammed Güngördü ise, "Çok heyecanlıyım. Bu mutlu günümde Şahinbey Belediyesi yanımızda oldu. Binevler Sosyal Tesisindeki kuaförlük kursiyerleri ve eğitmeni hiçbir ücret almadan gelin başını yaptılar. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"Evlilik okulunu önemsiyoruz"

Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu, "Şahinbey Belediyesi olarak yeni evlenecek çiftlerimize eğitimler veriyoruz. 3 Haftalık eğitim sonrasında dördüncü haftasında eğitime katılan çiftlere sertifikalarını veriyoruz. Evlilik okulunu çok önemsiyoruz. Dinimiz bize beşikten mezara kadar öğrenmeyi emrediyor. Evlilik toplumumuz çekirdek yapısıdır. Evliliği hem dinimiz hem de Şahinbey Belediyesi olarak biz teşvik ediyoruz. Evlilik Okuluna katılan ve yeni evlenecek olan tüm çiftlerimize otomatik çamaşır makinası hediye ediyoruz. Ayrıca maddi durumu daha sıkıntılı olan ve evlenmek isteyen çiftlerimize oturma grubu, buzdolabı, fırın, 2 tane halı ve elektrikli süpürge hediye ediyoruz. Şu anda Türkiye'de en fazla nikah kıyan belediye Şahinbey Belediyesi. Evlilik Okulundaki eğitimlerde çiftlerin birini anlaması için çok önemli. Toplumumuza baktığımızda suça karışan çocukların annesi veya babası ayrılmış çocuklar. Suç örgütleri bu çocuklara daha çok musallat oluyor. Bu nedenle aile birliğimizi korumamız gerekiyor" diye konuştu.

Çamaşır makinası ve çeyiz desteği

Şahinbey Belediyesi, Evlilik Okulu projesine katılan çiftlere çamaşır makinası hediye ederken aynı zamanda alım gücü olmayan yeni evlenecek çiftlere çeyiz seti hediye ediyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
250 bin sosyal konutun kura çekimine Şahinbey ile devam edildi 250 bin sosyal konutun kura çekimine Şahinbey ile devam edildi Konak'taki bir kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgaya 2 tutuklama Konak'taki bir kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgaya 2 tutuklama İzmir'de 1 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 2 zanlı tutuklandı İzmir'de 1 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 2 zanlı tutuklandı

Şahinbey Belediyesi, Şahinbey, Kuaför, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Çiftlerin kuaför ve bakımlarını ücretsiz olarak yapıyorlar - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:11 A Milli Futbol Takımı, Fenerbahçe ve Altay'ı çalıştıran Kalman Meszöly hayatını kaybetti
17:00 Konya'da gizemli ölümler: 4 çocukları olan çift, araç içinde tabancayla vurulmuş halde bulundu
17:01 "Ben gay değilim" diyen Cemil İpekçi'den cinsellik itirafı: Kimlerle beraber olduğumu söylesem Türkiye ayağa kalkar
16:59 Şarkıcı Melek Mosso annesiyle konserde türkü söyledi, sürpriz düet alkış aldı
16:52 Katar'da bir et restoranındaki görüntüler Necip Fazıl'ın sözlerini hatırlattı: Bir kişiye tam dokuz, dokuz kişiye bir pul
16:38 20 yıldır sevgilisi olarak anılıyordu! Manken Ece Gürsel, Hıncal Uluç'un cenazesine katılmadı
16:18 Suudi Arabistan tribünlerinden Arjantin galibiyeti sonrası olay tezahürat: Neredesin Messi?
16:12 Cem Yılmaz'dan, "Sigara ve alkol kartellerinden para alıyor" iddialarında bulunup dava açan derneğe cevap: Ey dernek seni ciddiyete davet ediyorum!
15:27 Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar: Erdoğan'ın diploması yok, olsa her yerde çarşaf çarşaf dalgalandırırdı
15:26 5,6'lık depremin vurduğu Endonezya'da ölü sayısının çoğu öğrenci 268'ye ulaştığı bildirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2022 17:27:35. #1.11#
SON DAKİKA: Çiftlerin kuaför ve bakımlarını ücretsiz olarak yapıyorlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement