Şahinbey Belediyesi'nin çevre temizliği videosu viral oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Şahinbey Belediyesi'nin çevre temizliği videosu viral oldu

Şahinbey Belediyesi\'nin çevre temizliği videosu viral oldu

Şahinbey Belediyesi'nin çevreye duyarlılık konusunda çektiği video sosyal medyada büyük ilgi gördü. Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nun çevre temizliği projeleri ve videoları takdir topladı.

05.05.2024 14:53  Güncelleme: 14:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yıllardır çevreye duyarlılık videoları ve projeleri üreten Şahinbey Belediyesi'nin vatandaşların çevreyi temiz tutması yönünde çektiği video sosyal medyada viral oldu.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, çevre temizliği konusunda gösterdiği hassasiyet bir kez daha ülke gündemine oturdu. Daha önce Bankam Atık, Yeşil Düdük ve evinin önünü temiz tutana temizlik seti hediyesi gibi projeler yaparak vatandaşları çevre temizliği konusunda bilinçlendiren Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, çevre temizliği konusunda sosyal medyasından yayınlattığı video büyük ses getirdi.

Atma projesine Şahinbey damgası

Türkiye'nin sokaklarını temiz tutmak amacıyla Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi ve ATMA Derneği Başkanı Pervin Ersoy öncülüğünde başlatılan "Atma" kampanyasında Şahinbey Belediyesi'nin projeleri ilgi gördü. Özellikle sosyal medyada temizlik üzerine yapılan çekimler ATMA Derneği Başkanı Pervin Ersoy'un beğenisini ve takdirini kazandı.

"Önemli bir kampanya"

Atma Derneği'nin düzenlediği programda çevre temizliği konusunda yaptığı çalışmaları anlatan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu "Belediyelerin görevi çöpleri toplamaktır. Belli başlı noktalardan bunları zaten topluyoruz. Bununla ilgili bir sıkıntı yok. Ama her kişinin arkasına, her sokağın başına bir tane temizlik görevlisi koyulursa belediyenin diğer faaliyetleri yapılamaz. Bu nedenle yıllardan beri bizim de kullandığımız bir slogan vardı 'En güzel temizlik, kirletmemektir' diye. Bunu hep anlatmaya çalıştık. Bu yüzden Atma projesini önemsiyoruz. Bu programı düzenleyen, destekleyen herkesi yürekten kutlarım" ifadelerini kullandı.

"En güzel temizlik kirletmemektir"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu vatandaşları çevre duyarlılığı konusunda bilgilendirici çalışmalar yaptıklarını belirterek, "Çevre temizliğini çok önemsiyoruz ve yıllardır da bunun mücadelesini veriyoruz. Çevre temizliği konusunda çocukları bilgilendirmek için tüm okulları kendim ziyaret ettim ve çocuklara 'en güzel temizlik kirletmemektir' dedim. Sokaklar evimiz evimizi temiz tutmamız gerekiyor. Mesela evinizin içerisinde otururken halının üzerine yediğiniz çekirdeğin kabuğunu atıyor musunuz? Madem evimizin içerisine atmıyorsak, Şahinbey de evimiz bu nedenle ilçemizin sokaklarını, caddelerini okullarını ve parklarını temiz tutmamız gerekiyor. Sosyal medyada paylaştığımız videoda çektiğimiz şeyler yaşamın içerisinde yaşadığımız birçok şeyden bir kaçıydı. Bunu canlandıralım dedik. Zaten parklara gittiğimizde bankların ve kamelyaların altlarına hep çekirdek kabuğu atıyorlar veya yerlere sigara izmariti atıyorlar. Onları taşların arasından toplamak çok zor. Temizlik anlamında farkındalığı yakalamak için okullarda yeşil yelek giyip ellerimize eldiven takarak çocuklarla sokak temizlikleri yapıyoruz. Böylelikle atılan çöplerin yerden ne kadar zor toplandığını gören çocuk bir daha yere çöp atmıyor. Çocuklara ne kadar küçük yaşta bu eğitimi verirsek o eğitim kalıcı hale geliyor. Bizim çöp diye attığımız birçok şey geri dönüşüm malzemesi olarak kullanılabilecek atıklar. Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan Hanımefendinin başlattığı geri dönüşüm projesini teşvik etmek için kalabalık noktalara Bankam Atık noktaları oluşturduk. Vatandaşlarımız kendi evlerinde ve iş yerlerinde biriktirdikleri geri dönüşüm malzemelerini Bankam Atık noktalarına getiriyorlar ve getirdikleri malzemeler için verilen puanlar karşılığında hediyeler veriyoruz. Böylelikle sokağa atılan çöp miktarı da azalıyor. Bir taraftan geri dönüşümü teşvik ederken bir taraftan da sokaklara çöp atılmamasını teşvik ediyoruz. En güzel temizlik kirletmemektir" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Şahinbey Belediyesi, Şahinbey, Çevre, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Şahinbey Belediyesi'nin çevre temizliği videosu viral oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:08 Türk futbolunda gerilim tırmanıyor TFF’den Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’a yanıt gecikmedi Türk futbolunda gerilim tırmanıyor! TFF'den Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a yanıt gecikmedi
15:02 CHP’li Murat Bakan dizide kullanılan silahları gerçek sandı İstanbul Emniyeti’nden de açıklama geldi CHP'li Murat Bakan dizide kullanılan silahları gerçek sandı! İstanbul Emniyeti'nden de açıklama geldi
14:42 Mustafa Sarıgül: 2028 Cumhurbaşkanı adayımız Özgür Özel olur, dikkat edin geliyor Mustafa Sarıgül: 2028 Cumhurbaşkanı adayımız Özgür Özel olur, dikkat edin geliyor
14:11 Kabine Erdoğan başkanlığında toplanıyor Zirvenin ana gündemi öğretmen atamaları olacak Kabine Erdoğan başkanlığında toplanıyor! Zirvenin ana gündemi öğretmen atamaları olacak
12:39 İsrail basını Türkiye’nin boykotunu yazdı: Tel Aviv gafil avlandı, inşaat ve otomotiv sektörünü fena vurdu İsrail basını Türkiye'nin boykotunu yazdı: Tel Aviv gafil avlandı, inşaat ve otomotiv sektörünü fena vurdu
14:57 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Kamuda tasarrufta tüm kesimler elini taşın altına koymalı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Kamuda tasarrufta tüm kesimler elini taşın altına koymalı
14:51 Lüks villada sır ölüm: 17 yaşındaki genç havuzda boğuldu Lüks villada sır ölüm: 17 yaşındaki genç havuzda boğuldu
14:46 6 yaşındaki çocuk gelin olayında sanıklar tekrar yargılanacak 6 yaşındaki çocuk gelin olayında sanıklar tekrar yargılanacak
13:30 Küçükçekmece’de 5 yaşındaki Edanur’un ölümüyle ilgili 1 kişi tutuklandı Küçükçekmece'de 5 yaşındaki Edanur'un ölümüyle ilgili 1 kişi tutuklandı
12:31 Serum modası yoğun bakımlık ediyor Evde ve kuaförde yaptırıyorlar Serum modası yoğun bakımlık ediyor! Evde ve kuaförde yaptırıyorlar
12:19 1 Mayıs’ta çıkan olaylarla ilgili 12 kişi daha gözaltına alındı 1 Mayıs'ta çıkan olaylarla ilgili 12 kişi daha gözaltına alındı
12:15 Araç sahiplerine güzel haber Benzine 1 lira 80 kuruş, motorine ise 1 lira 20 kuruş indirim geliyor Araç sahiplerine güzel haber! Benzine 1 lira 80 kuruş, motorine ise 1 lira 20 kuruş indirim geliyor
12:11 100 bin lira maaşla çoban bulunamıyor 100 bin lira maaşla çoban bulunamıyor
11:39 Erdoğan değişim tartışmalarına noktayı koydu: Yönlendirmelerle adım atmayacağız, bizim belirlediğimiz takvim ve şartlarda olacak Erdoğan değişim tartışmalarına noktayı koydu: Yönlendirmelerle adım atmayacağız, bizim belirlediğimiz takvim ve şartlarda olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2024 16:21:48. #1.13#
SON DAKİKA: Şahinbey Belediyesi'nin çevre temizliği videosu viral oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement