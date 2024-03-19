Şahinbey Belediyesi\'nin Ramazan Sokağı Yoğun İlgi Görüyor

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11 ayın sultanı Ramazan ayını, farklı bir atmosferde yaşanması için çeşitli etkinlikleri hayata geçiren Şahinbey Belediyesi'nin kurduğu Ramazan Sokağı yoğun ilgi görüyor. Gaziantep'e özgü hediyelik eşyalar ve oyuncakların satıldığı sokak, vatandaşların akınına uğruyor.

Şahinbey Belediyesi bu yıl Şahinbey Millet Camii Külliyesi'ne kurduğu kitap fuarı ve avludaki Ramazan Sokağı vatandaşları eski Ramazan kutlamalarına doğru yolculuğa çıkarıyor. Şehrin çeşitli yerlerinden gelen vatandaşlar Ramazan Sokağı'nda gönüllerince alışveriş yapıp aileleriyle birlikte hoşça vakit geçiriyorlar.

Başkan Tahmazoğlu'na teşekkür ettiler

Ramazan Sokağı'na stant açan esnaf, vatandaşların stantlara yoğun ilgi gösterdiğini belirterek, "Ramazan Ayı'nın sevinci, heyecanı ve coşkusu Şahinbey Millet Camii ve Külliyesinde yaşanıyor. Şahinbey Millet Camii ve Külliyesi'nin açılması ile birlikte şehrin her yerinden camiyi görmeye geliyorlar. Bu sırada Ramazan sokağını da geziyorlar. İftar sonrası geceler, gündüz gibi canlı ve hareketli geçiyor. Şahinbey Belediyesi'nin düzenlediği Ramazan etkinliklerine katılım fazla olunca Ramazan Sokağı'da da cıvıl cıvıl oluyor, renkleniyor. Aileler çocuklarıyla gelerek gönüllerince eğleniyorlar. Herkes çok memnun. Bizlere bu imkanı tanıyan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ve ekibine teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP