Şahinbey Belediyesi\'nin tesislerinde başarıyı yakaladılar

Şahinbey Belediyesi'ne bağlı Şehit Cevdet Deniz Özdemir Sosyal Tesisi öğrencileri tesiste aldıkları ek derslerle Gaziantep'in seçkin okullarını kazandılar.

Şahinbey Belediyesi'ne bağlı Şehit Cevdet Deniz Özdemir Sosyal Tesisi'nde eğitim alan öğrenciler, aldıkları ek ders ve desteklerle Gaziantep'in seçkin okullarını kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

"Başkanımız eğitimde fırsat eşitliği sunuyor"

Şehit Cevdet Deniz Özdemir Sosyal Tesisi Matematik öğretmeni İpek Beyoğlu, verilen imkanlarla öğrencilerin proje okullarını kazandıklarını belirterek, "Öncelikle eğitimde fırsat eşitliğini bizlere sunduğu için Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür ediyorum. Çünkü burada dezavantajlı çocuklara eğitim veriyoruz ve bu çocuklar bu anlamda hayata 10-0 geride başlıyorlar. Ancak Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu sayesinde bu açığı kapattığımıza inanıyorum. Verilen imkanlarla çocuklarımız birçok proje okulunu kazandılar" dedi.

Tesiste eğitim gören öğrenciler kendilerine sunulan imkanlardan dolayı Başkan Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür ederek, "Başkanımız Mehmet Tahamzoğlu'nun bizlere sunduğu imkanlar ve hocalarımızın verdiği destekler sayesinde proje okullarını kazandık. Buraya geldikten sonra derslerimizdeki başarı oranımızda yükseldi" diye konuştular.

Şehit Cevdet Deniz Özdemir Sosyal Tesisi'nde verilen destekle öğrenciler hem okul derslerinde başarılı oldu hem de sınavlarda üstün performans sergileyerek istedikleri okullara yerleşti. Aileler sunulan bu imkanlardan dolayı Şahinbey Belediyesi'ne ve Başkan Tahmazoğlu'na teşekkür etti. - GAZİANTEP