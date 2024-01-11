 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Şahinbey Belediyesi Şanlıdere Caddesi'ni YeşilVadi Bulvarına Bağlayan Yol Açıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Şahinbey Belediyesi Şanlıdere Caddesi'ni YeşilVadi Bulvarına Bağlayan Yol Açıyor

Şahinbey Belediyesi, şehrin trafik yükünü azaltmak için yaptığı çalışmalara devam ediyor. Şanlıdere Caddesi'ni YeşilVadi Bulvarına bağlayan yol çalışmaları hızla ilerlerken, Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, yapılan çalışmaları denetledi. Yeni açılan yol ile Şanlıdere Caddesi'ndeki trafik yükü hafifleyecek ve vatandaşlar daha az zaman harcayacak.

Şahinbey Belediyesi Şanlıdere Caddesi\'ni YeşilVadi Bulvarına Bağlayan Yol Açıyor
11.01.2024 - 17:12,
Abone Ol

Şahinbey Belediyesi açtığı yollarla şehrin trafik yükünü önemli ölçüde rahatlatırken bu konudaki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor

Şahinbey Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından sürdürülen çalışmalar Şanlıdere Caddesi'ni YeşilVadi Bulvarına bağlayan yol çalışmaları tüm hızıyla devam ederken Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

"Trafiğe nefes aldıracak yeni bir yol açıyoruz"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu vatandaşların rahatı için her alanda çalışmalar yaptıklarını belirterek, "Artan araç sayısına rağmen ilçemizde yeni yol açma çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. Şanlıdere Caddesini Güzel Vadi ve Dumlupınar arasından geçerek YeşilVadi Bulvarına bağlayan yol çalışmamızı sürdürüyoruz. Burada bulunan evlerin tamamını kamulaştırarak yıkımını gerçekleştirdik. Evlerin yıkım çalışması tamamlandıktan sonra 40 metre genişliğinde yeni bir bulvar açarak Şanlıdere Caddesi'ndeki fazla trafiği YeşilVadi bulvarına aktaracak yeni bir yol açıyoruz. Açılan bu yolla Şanlıdere Caddesi'nin trafik yükü hafifleyecek. Böylece vatandaşlarımız trafikte fazla zaman geçirmemiş olacaklar. Çalışımlarımız tüm hızıyla devam ediyor. On beş gün içerisinde yolumuzu tamamlayarak vatandaşımızın hizmetine açacağız " dedi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Fen İşleri Müdürlüğü, Şahinbey Belediyesi, Şahinbey, Yerel Haberler, Belediye, Emlak, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Şahinbey Belediyesi Şanlıdere Caddesi'ni YeşilVadi Bulvarına Bağlayan Yol Açıyor - Son Dakika


17:23
Fatura kabarık! PFDK'dan 4 takıma aynı ceza Fatura kabarık! PFDK'dan 4 takıma aynı ceza
17:21
MHP 8 il ve 47 ilçede daha adaylarını açıkladı MHP 8 il ve 47 ilçede daha adaylarını açıkladı
16:47
DEM Parti ve CHP'den yerel seçimde ittifak sinyali: Arkadaşlarımız şehirleri çalışacak DEM Parti ve CHP'den yerel seçimde ittifak sinyali: Arkadaşlarımız şehirleri çalışacak
16:43
Otoyolda ters yöne giren otomobil kilometrelerce ilerledi Otoyolda ters yöne giren otomobil kilometrelerce ilerledi
16:40
TÜPRAŞ'ın Irak'tan aldığı 140 bin ton ham petrolü taşıyan gemiyle iletişim kesildi TÜPRAŞ'ın Irak'tan aldığı 140 bin ton ham petrolü taşıyan gemiyle iletişim kesildi
16:28
Canlı anlatım! Kıran kırana maçta ilk gol geldi Canlı anlatım! Kıran kırana maçta ilk gol geldi
16:15
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Avcılar'da Metrobüs Sorununu Gidermeyi Vaat Etti AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Avcılar'da Metrobüs Sorununu Gidermeyi Vaat Etti
16:12
Piknik yolunda feci kaza! Olay yerinde annesinin cansız bedenini gören kızı gözyaşlarına boğuldu Piknik yolunda feci kaza! Olay yerinde annesinin cansız bedenini gören kızı gözyaşlarına boğuldu

Son Dakika
17:23 Fatura kabarık! PFDK'dan 4 takıma aynı ceza
17:21 MHP 8 il ve 47 ilçede daha adaylarını açıkladı
16:47 DEM Parti ve CHP'den yerel seçimde ittifak sinyali: Arkadaşlarımız şehirleri çalışacak
16:43 Otoyolda ters yöne giren otomobil kilometrelerce ilerledi
16:40 TÜPRAŞ'ın Irak'tan aldığı 140 bin ton ham petrolü taşıyan gemiyle iletişim kesildi
16:28 Canlı anlatım! Kıran kırana maçta ilk gol geldi
16:15 AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Avcılar'da Metrobüs Sorununu Gidermeyi Vaat Etti
16:12 Piknik yolunda feci kaza! Olay yerinde annesinin cansız bedenini gören kızı gözyaşlarına boğuldu
15:58 Hayatı boyunca sadece bir kez evlenen Aydan Şener neden boşandığını anlattı: Alışkanlıklarından vazgeçemedi
15:56 Hindistan'da liderliğini Türk vatandaşı kadının yaptığı fuhuş çetesine operasyon
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2024 18:08:52. #1.12#
SON DAKİKA: Şahinbey Belediyesi Şanlıdere Caddesi'ni YeşilVadi Bulvarına Bağlayan Yol Açıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement