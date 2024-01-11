Şahinbey Belediyesi Şanlıdere Caddesi\'ni YeşilVadi Bulvarına Bağlayan Yol Açıyor

Şahinbey Belediyesi açtığı yollarla şehrin trafik yükünü önemli ölçüde rahatlatırken bu konudaki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor

Şahinbey Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından sürdürülen çalışmalar Şanlıdere Caddesi'ni YeşilVadi Bulvarına bağlayan yol çalışmaları tüm hızıyla devam ederken Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

"Trafiğe nefes aldıracak yeni bir yol açıyoruz"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu vatandaşların rahatı için her alanda çalışmalar yaptıklarını belirterek, "Artan araç sayısına rağmen ilçemizde yeni yol açma çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. Şanlıdere Caddesini Güzel Vadi ve Dumlupınar arasından geçerek YeşilVadi Bulvarına bağlayan yol çalışmamızı sürdürüyoruz. Burada bulunan evlerin tamamını kamulaştırarak yıkımını gerçekleştirdik. Evlerin yıkım çalışması tamamlandıktan sonra 40 metre genişliğinde yeni bir bulvar açarak Şanlıdere Caddesi'ndeki fazla trafiği YeşilVadi bulvarına aktaracak yeni bir yol açıyoruz. Açılan bu yolla Şanlıdere Caddesi'nin trafik yükü hafifleyecek. Böylece vatandaşlarımız trafikte fazla zaman geçirmemiş olacaklar. Çalışımlarımız tüm hızıyla devam ediyor. On beş gün içerisinde yolumuzu tamamlayarak vatandaşımızın hizmetine açacağız " dedi. - GAZİANTEP