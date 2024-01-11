 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Şahinbey Belediyesi trafik yükünü azaltıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Şahinbey Belediyesi trafik yükünü azaltıyor

Şahinbey Belediyesi, Şanlıdere Caddesi'ni YeşilVadi Bulvarına bağlayan yeni bir yol açarak şehrin trafik yükünü hafifletiyor. Evlerin kamulaştırılması ve yıkımının tamamlanmasının ardından 40 metre genişliğinde yeni bir bulvar açılacak ve Şanlıdere Caddesi'ndeki fazla trafik YeşilVadi Bulvarına yönlendirilecek. Bu çalışma sayesinde vatandaşlar daha az zaman harcayarak trafikte rahat bir şekilde seyahat edebilecekler.

Şahinbey Belediyesi trafik yükünü azaltıyor
11.01.2024 - 19:44,
Abone Ol

Şahinbey Belediyesi trafiğe nefes aldırıyor

GAZİANTEP - Şahinbey Belediyesi açtığı yollarla şehrin trafik yükünü önemli ölçüde rahatlatırken bu konudaki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Şahinbey Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından sürdürülen çalışmalar Şanlıdere Caddesi'ni YeşilVadi Bulvarına bağlayan yol çalışmaları tüm hızıyla devam ederken Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

"Trafiğe nefes aldıracak yeni bir yol açıyoruz"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu vatandaşların rahatı için her alanda çalışmalar yaptıklarını belirterek, "Artan araç sayısına rağmen ilçemizde yeni yol açma çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. Şanlıdere Caddesini Güzel Vadi ve Dumlupınar arasından geçerek YeşilVadi Bulvarına bağlayan yol çalışmamızı sürdürüyoruz. Burada bulunan evlerin tamamını kamulaştırarak yıkımını gerçekleştirdik. Evlerin yıkım çalışması tamamlandıktan sonra 40 metre genişliğinde yeni bir bulvar açarak Şanlıdere Caddesi'ndeki fazla trafiği YeşilVadi bulvarına aktaracak yeni bir yol açıyoruz. Açılan bu yolla Şanlıdere Caddesi'nin trafik yükü hafifleyecek. Böylece vatandaşlarımız trafikte fazla zaman geçirmemiş olacaklar. Çalışımlarımız tüm hızıyla devam ediyor. On beş gün içerisinde yolumuzu tamamlayarak vatandaşımızın hizmetine açacağız " dedi.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Fen İşleri Müdürlüğü, Şahinbey Belediyesi, Şahinbey, Yerel Haberler, Belediye, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Şahinbey Belediyesi trafik yükünü azaltıyor - Son Dakika


20:11
İran, Umman açıklarında petrol tankerine el koydu İran, Umman açıklarında petrol tankerine el koydu
20:05
Erden Timur olaya el attı! Sivas'ta 2 puan bırakan Galatasaray'dan jet hızında açıklama Erden Timur olaya el attı! Sivas'ta 2 puan bırakan Galatasaray'dan jet hızında açıklama
19:40
Denizkurdu Tatbikatı esnasında 1 askerimiz şehit oldu Denizkurdu Tatbikatı esnasında 1 askerimiz şehit oldu
19:26
Sivas maçında kırmızı gören Kerem ortalığı birbirine kattı, Okan Buruk zor tuttu Sivas maçında kırmızı gören Kerem ortalığı birbirine kattı, Okan Buruk zor tuttu
19:16
Bıçaklı saldırıya uğrayan Fatih Camii imamı ilk kez konuştu: Öğrencilerim olmasaydı çok daha vahim olabilirdi Bıçaklı saldırıya uğrayan Fatih Camii imamı ilk kez konuştu: Öğrencilerim olmasaydı çok daha vahim olabilirdi
18:50
Forex yatırım dolandırıcılarına Sibergöz-13 operasyonu: 8'i Türk 65'i yabancı 73 kişi gözaltında Forex yatırım dolandırıcılarına Sibergöz-13 operasyonu: 8'i Türk 65'i yabancı 73 kişi gözaltında
18:50
Galatasaray, Sivasspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı Galatasaray, Sivasspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı
18:16
Malatya Selahattin Başkanını bırakmak istemiyor! Halk Parti binasında toplandı Malatya Selahattin Başkanını bırakmak istemiyor! Halk Parti binasında toplandı

Son Dakika
20:11 İran, Umman açıklarında petrol tankerine el koydu
20:05 Erden Timur olaya el attı! Sivas'ta 2 puan bırakan Galatasaray'dan jet hızında açıklama
19:40 Denizkurdu Tatbikatı esnasında 1 askerimiz şehit oldu
19:26 Sivas maçında kırmızı gören Kerem ortalığı birbirine kattı, Okan Buruk zor tuttu
19:16 Bıçaklı saldırıya uğrayan Fatih Camii imamı ilk kez konuştu: Öğrencilerim olmasaydı çok daha vahim olabilirdi
18:50 Forex yatırım dolandırıcılarına Sibergöz-13 operasyonu: 8'i Türk 65'i yabancı 73 kişi gözaltında
18:50 Galatasaray, Sivasspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı
18:16 Malatya Selahattin Başkanını bırakmak istemiyor! Halk Parti binasında toplandı
18:04 Durdu durdu Sivas'ta kendini buldu! Kerem Demirbay'dan mükemmel gol
17:23 Fatura kabarık! PFDK'dan 4 takıma aynı ceza
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2024 20:58:58. #1.12#
SON DAKİKA: Şahinbey Belediyesi trafik yükünü azaltıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement