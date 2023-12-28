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Şahinbey Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Yılbaşı Denetimlerini Artırdı - Son Dakika
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Şahinbey Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Yılbaşı Denetimlerini Artırdı

Şahinbey Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı nedeniyle iş yerlerine yönelik denetimlerini artırdı. Restoranlar, büfeler ve kafelerde denetimlerde bulunan ekipler, işletmelerin mevzuata uygunluğunu ve hijyen şartlarını inceledi. Hijyen konusunda yetersiz olan işletmelere uyarılarda bulunan ekipler, kısa süre içerisinde sorunların giderilmemesi durumunda ceza işlem uygulayacaklar. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, denetimlerin amacının vatandaşların sağlığı ve mutluluğu olduğunu belirterek, ekiplerin çalışmalarını sıkılaştırdıklarını ifade etti.

Şahinbey Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Yılbaşı Denetimlerini Artırdı
28.12.2023 - 17:00,
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Şahinbey Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı nedeniyle iş yerlerine yönelik denetimlerini artırdı. Restoranlar, büfeler ve kafelerde denetimlerde bulunan ekipler, işletmelerin mevzuata uygunluğunu ve hijyen şartlarını inceledi.

Şahinbey Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların, yeni yıla huzurlu bir şekilde girmelerini sağlamak için denetimlerde bulundu. İş yerleri, lokantalar, kafeler gibi halkın sağlığını etkileyebilecek gıda üretimi ve satışı yapan, tüm merkezlerde denetimlerini yoğunlaştıran zabıta ekipleri, iş yerlerinde özellikle temizlik, düzen, hijyen, gramaj ve etiket denetimlerine ağırlık verdi.

Usulsüzlüğe izin yok

Hijyen konusunda yetersiz olan işletmelere uyarılarda bulunan ekipler, kısa süre içerisinde sorunların giderilmemesi durumunda ceza işlem uygulayacaklar. Yeni yılla birlikte denetimlerin düzenli olarak devam edeceğini vurgulayan Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların şarküterilerde, kuruyemiş dükkanlarında, manavlarda, marketlerde ve diğer iş yerlerinde görmüş olduğu aksaklıkları, eksikleri ve ürünlerin son kullanma tarihleri hakkındaki şikayetlerini mutlaka Alo 153 Şahinbey Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekiplere bildirmeleri yönünde uyarılarda bulundu.

"Denetimler kararlılıkla devam edecek"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, ekiplerin 7/24 esasına göre çalıştığını belirterek, "İşyerleri, restoranlar ve kafelerde denetim yaparak halkımızın sağlığını korumaya çalışıyoruz. İlçemizde 365 gün zabıtalarımızın denetimleri devam ediyor. Denetimlerin amacı vatandaşlarımızın sağlığı, mutluluğu, huzuru, beslendiği gıdanın hijyenik ortamda hazırlanması ve vatandaşa sunulmasına dönük. 2023 yılının son günlerine yaklaşırken ekiplerimiz denetimlerini sıkılaştırarak devam ettiriyor" dedi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Şahinbey Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Yılbaşı Denetimlerini Artırdı - Son Dakika
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