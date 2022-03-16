Şahinbey'de 125 bin öğrenciye kahvaltı - Son Dakika
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Şahinbey'de 125 bin öğrenciye kahvaltı

16.03.2022 18:33

Şahinbey'de 125 bin öğrenciye kahvaltı Şahinbey Belediyesi 125 bin ana sınıfı öğrencisine sabah ve öğle yemeği dağıtımı gerçekleştirdi.

Şahinbey'de 125 bin öğrenciye kahvaltı

GAZİANTEP - Şahinbey Belediyesi 125 bin ana sınıfı öğrencisine sabah ve öğle yemeği dağıtımı gerçekleştirdi. Ana sınıfı öğrencileri ile bir araya gelerek onlarla kahvaltı yapan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, çocuklarla oyunlar oynayıp hediyeler dağıttı.

Şahinbey Belediyesi, 125 bin ana sınıfı öğrencisine haftanın beş günü sabah ve öğle yemeği dağıtımı gerçekleştirdi. Şahinbey Belediyesi proje kapsamında desteğini sürdürmeye devam ederken, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehit Ercan Özkan ana sınıfı öğrencileri ile bir araya gelerek öğrencilerle birlikte kahvaltı yaptı.

Öğrencilere hediyeler dağıtıldı

Başkan Mehmet Tahmazoğlu, Şehit Ercan Özkan ana sınıfı öğrencileri ile kahvaltı yaptıktan sonra onlara hikayeler okuyup birlikte oyunlar oynadı. Başkan Tahmazoğlu minik öğrencilere çeşitli sorular sorup, bilen öğrencilere içerisinde sürpriz hediyelerin yazılı olduğu balonları patlattırarak minik öğrencileri sürpriz hediyelerle mutlu etti. Anasınıfı öğrencileri Şahinbey Belediyesi'nin sembolü olan Şahincan, Nasrettin Hoca ve Keloğlan ile birlikte eğlenceli saatler geçirdi.

Anasınıfı öğrencilerine kahvaltı ve öğle yemeği

Anasınıfı öğrencileri ile bir araya gelen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Şahinbey Belediyesi olarak GAGEV'le işbirliği içerisinde anaokulu sınıflarımızda öğrencilerimize kahvaltı veriyoruz. Şu ana kadar 125 bin öğrencimize kahvaltı verdik. Dönem sonuna kadar bu uygulamamızı devam ettireceğiz. Böylelikle hem sağlıklı beslenmiş olacaklar. Hem de derslerine çalışmaya devam edecekler. Tüm öğrencilerimize afiyet olsun diyorum" diye konuştu.

Şahinbey'de 125 bin öğrenciye kahvaltı
Şahinbey'de 125 bin öğrenciye kahvaltı
Şahinbey'de 125 bin öğrenciye kahvaltı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Şahinbey'de 125 bin öğrenciye kahvaltı - Son Dakika


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