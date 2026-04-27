Şahinbey'de 3 bin 414 konutluk dev proje hız kesmiyor

27.04.2026 16:17  Güncelleme: 16:19
Şahinbey Belediyesi tarafından yaptırılan 10 bin konutun ilk etabı olan 3 bin 414 sosyal konutun çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Şahinbey Belediyesi tarafından hayata geçirilen 3 bin 414 konutluk dev projede çalışmalar aralıksız devam ediyor. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, AK Parti Grup Başkanvekili Abdülhamit Gül ve AK Parti Gaziantep İl Başkanı Fatih Muhaddis Fedaioğlu'na yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

"Konutlar yıl sonuna kadar hazır hale gelecek"

AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül yapılan konutlarla birçok ailenin konut hayalinin gerçeğe dönüşeceğini ifade ederek, "Yıl sonunda bu konutlar hemşerilerimizin güvenle oturabileceği şekilde hazır bir hale gelecek" dedi.

"Ailelerimizi yeni yuvalarına kavuşturacağız"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, projede gelinen noktaya ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, "Durmaksızın çalışıyoruz; süreç planladığımız gibi ilerliyor. Çok yakında ailelerimizi yeni yuvalarına kavuşturacağız" dedi.

Projenin tamamlanmasıyla birlikte 3 bin 414 ailenin modern, güvenli ve sosyal donatı alanlarına sahip konutlara kavuşacağını belirten Başkan Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey Belediyesi olarak vatandaşların yaşam kalitesini artıracak yatırımlara öncelik verdiklerini vurguladı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
