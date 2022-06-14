Şahinbey'de evinin önünü temiz tutanlar ödüllendiriliyor

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, evinin önünü temizleyen ve çevre temizliğine hassasiyet gösteren vatandaşlara temizlik malzemelerinin bulunduğu setleri hediye etmeye devam ediyor.

Temiz bir çevrenin önemine her fırsatta dikkat çeken Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, ilçenin temizliğine katkı sağlayan vatandaşlara temizlik seti hediye ederek, çevre temizliğinin önemi konusunda sohbet ediyor. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, kapısının önünü teniz tutan vatandaşlara temizlik seti hediye ettiklerini ifade ederek; "Herkes kapısının önünü temiz tutsa tüm şehir temiz olur. Bizim güzel bir sloganımız var 'En güzel temizlik kirletmemektir' herkes evinin önünü temiz tutup çöpleri yere değil çöp kutusuna atarsa her taraf pırıl pırıl olur. Bunu yaygınlaştırmak için okullarımızda kampanyalar düzenliyoruz. Aynı zamanda geri dönüşümle ilgili çalışmalarımız var. Çocuklarımız geri dönüşüm malzemelerini getirdiği zaman okullarımıza sıvı sabun ve yüzey temizleyici veriyoruz. Şimdi de kapısının önünü temiz tutan, süpüren ablalarımıza içerisinde temizlik ürünlerinin bulunduğu bir koli hediye edip, teşekkür ediyoruz. Tertemiz bir Gaziantep ve Şahinbey istiyoruz. Çünkü bir insan bir şehre geldiğinde önce temizliğine bakıyor. Bu konuda bize destek olan ev hanımlarına, çocuklara, öğrencilere, öğretmenlere ve destek olan herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP