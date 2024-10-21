Şahinbey\'de Okul Kantinlerine Hijyen Denetimi

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Şahinbey Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, ilçedeki okul kantinlerinde ve çevresindeki iş yerlerinde kapsamlı denetimler gerçekleştirdi. Denetimlerde, kantinlerde satılan ürünlerin, hijyen standartları, gıdaların son kullanma tarihleri ve çocuk sağlığına uygunluk kriterleri gözden geçirildi.

Genel temizlik ve sağlıklı gıda maddesi satışı konusunda çalışmalarını aralıksız sürdüren Şahinbey Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe sınırları içerisindeki okul kantinlerini ve çevresindeki iş yerlerini denetledi. Okul kantinlerinde bulunan gıda maddelerini inceleyen zabıta ekipleri, sağlığa uygunluk, işyeri açma çalışma ruhsatı, gıda maddesi ürünlerinin hazırlanması, çalışma ortamı, çöp kovaları, yangına karşı alınan tedbirler, haşere ve kemirgenler için alınan önlemler gibi birçok konuda denetim gerçekleştirdi.

"Denetimlerimiz devam edecek"

Öğrencilerin sağlığını önemsediklerini belirten Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Çocuklarımızın sağlığı bizim için her şeyden kıymetli. Bu yüzden ekiplerimiz ilçemizdeki okul kantinlerini sık sık denetliyor. Ekiplerimiz kantinde kullanılan ürünlerin son kullanma tarihlerine bakarken fiyat-etiket kontrolü de gerçekleştiriyor. Ayrıca ortamın hijyen kurallarına uygun olup olmadığı ekiplerimiz tarafından kontrol ediliyor. Söz konusu yavrularımız, bu yüzden işletmelerimizin de dikkatli ve özverili olması çok önemli. Bu nedenle Şahinbey Belediyesi olarak gerekli hassasiyeti göstermeye devam edeceğiz" dedi. - GAZİANTEP