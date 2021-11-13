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Şahinbey'e bir cami daha - Son Dakika

Şahinbey'e bir cami daha

13.11.2021 09:59
Şahinbey'e bir cami daha

Şahinbey Belediyesi ve hayırsever Abdülkadir Güldiken tarafından Güneykent Mahallesine yapılan Abdülkadir Güldiken Cami'nin resmi açılışı düzenlenen törenle yapıldı.

Şahinbey Belediyesi ve hayırsever Abdülkadir Güldiken tarafından Güneykent Mahallesine yapılan Abdülkadir Güldiken Cami'nin resmi açılışı düzenlenen törenle yapıldı.

Vatandaşlarına yönelik yatırımlarını arttırarak devam ettiren Şahinbey Belediyesi, Güneykent Mahallesine hayırsever Abdülkadir Güldiken katkılarıyla Abdülkadir Güldiken Cami'ni yaptı. 3 katlı olan ve içerisinde 4-6 yaş çocuklar için anasınıfı, çocuk ve kadınlar için Kur'an-ı Kerim kursları ve Gençlik Merkezi'nin yer aldığı caminin resmi açılışı düzenlenen törenle yapıldı. Gerçekleştirilen törene; Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey Kaymakamı Tahir Şahin, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Berk, Şahinbey İlçe Müftüsü Necati Şafak, AK Parti Şahinbey İlçe Başkanı Av. Hasan Teke, hayırsever Abdülkadir Güldiken ve protokol üyeleri katıldı.

"Camimiz birçok alanda mahallemize hizmet edecek"

Caminin birçok alanda Güneykent Mahallesine hizmet vereceğini söyleyen Şahinbey İlçe Müftüsü Necati Şafak, "Camimiz, gençlerin yoğunlukta olduğu mahallemizde büyük bir ihtiyacı karşılamaktadır. Birçok alanda mahalleye hizmet vermektedir. Bu eserin öncelikle yerinin bağışlanmasında ve birçok cami yapımındaki bu konularda bizim yolumuzu, yönümüzü açan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür ediyorum, Allah ondan razı olsun. Yine malını Allah yolunda harcayarak böyle güzel bir camiyi memleketimize kazandıran Abdülkadir Güldiken amcamıza da özellikle teşekkür ediyorum" dedi.

". Amacımız vatandaşımızın hayatını kolaylaştırmak"

Şahinbey Belediyesi olarak ilçe vatandaşlarının hayatının kolaylaştırılması ve ihtiyaçlarının karşılanması için gayret ettiklerini dile getiren Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Kabe'nin bir şubesi olan camimizin resmi açılışını yaptık. Rabbim böyle güzel eserleri yaptırmayı hepimize nasip eylesin. İlçemiz hızla büyümeye devam ediyor. Biz göreve başladığımızda 683 bin olan nüfus şuanda 1 milyon 260 binlerde neredeyse 2 katına çıkmış. Yine ben göreve geldiğimde Güneykent Mahallemizin nüfusu 13 binlerdeydi şuanda 40 binin üzerinde. Sadece bu mahallemiz Gaziantep'teki birçok ilçemizden daha büyük. Mesela Güneykent Mahallemiz; Oğuzeli'nden, Yavuzeli'nden, Araban'dan, Karkamış'tan, Nurdağı'ndan daha büyük. Bizde bu mahallemiz gibi tüm mahallemizi geliştirmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Amacımız vatandaşımızın hayatını kolaylaştırmak ve onların her türlü ihtiyacına her anlamda destek olmak" ifadelerini kullandı.

"Yani yaşayan camiler olsun istiyoruz"

Caminin sadece ibadet alanı olarak değerlendirilmemesi aynı zamanda eğitim-öğretim faaliyetlerinin de gerçekleştirildiği alanlar olması için camide ana sınıfı, gençlik merkezi, Kur'an-ı Kerim kurslarının yer aldığını söyleyen Tahmazoğlu, "Tabi camiler yaptırmadaki amacımız ibadet ve öğrenmek. Dinimizin ilk emri 'oku'. Bizde bu okuma anlamında hem kitap hem de Kur'an-ı Kerim dağıtımı yapıyoruz. Açılışını yaptığımız sadece bir cami değil. Camimizin içerisinde 4-6 yaşındaki çocuklarımız için Kur'an-ı Kerim kursumuz, ana sınıfımız, kadınlar için Kur'an-ı Kerim kursumuz ve gençlik merkezimiz var. Yani yaşayan camiler olsun istiyoruz. Camilerimiz 7 gün 24 saat açık olsun çocuklar, kadınlar, gençler ve her yaştaki insanların gelebileceği yerler olsun istiyoruz. Hem ibadetini yapsın hem de eğitimini gerçekleştirsin istiyoruz. Bunlar ancak buraları yaşatacak. Cemaat olmazsa cami yapmanın bir anlamı olmaz. Allah, camimizin cemaatini bol eylesin. Abdülkadir ağabeyimize burayı teklif ettiğimizde Allah razı olsun hemen kabul etti. Bu arsa aslında ticari bir arsaydı. Bu arsayı satsak iyide bir para ederdi neticede ticari bir arsa. Bir baktık ki bu bölgede hiç cami yok. Dedik ki para bir şekilde bulunur ama bir daha böyle bir yeri cami olarak yapmaya kalksak bulamayız. Hemen plan tadilatı yaptık ve burayı camiye çevirdik. Sağ olsun Abdülkadir ağabeyimiz 'ben yaparım' dedi. El birliğiyle, gayretle biz çevre düzenlemesini yaptık kendisi de binasını yaparak bu hale getirdik. Allah yüz bin defa razı olsun, hayrını daim etsin ve devamı gelenlerden eylesin. Camimiz hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

Öte yandan hayırsever Abdülkadir Güldiken ve Şahinbey Kaymakamı Tahir Şahin ise, caminin yapımında başta Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti. - GAZİANTEP

Şahinbey'e bir cami daha
Şahinbey'e bir cami daha
Şahinbey'e bir cami daha
Şahinbey'e bir cami daha
Şahinbey'e bir cami daha

Şahinbey Belediyesi, Güneykent, Şahinbey, Cami, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Şahinbey'e bir cami daha - Son Dakika


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