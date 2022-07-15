Şahinbey Gençlik Merkezleri'nden sınavlarda önemli başarı - Son Dakika
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Şahinbey Gençlik Merkezleri'nden sınavlarda önemli başarı

15.07.2022 17:31
Şahinbey Gençlik Merkezleri'nden sınavlarda önemli başarı

Şahinbey Belediyesine bağlı gençlik merkezlerinde ve sosyal tesislerde eğitim gören öğrenciler LGS sınavı sonrasında istedikleri okulları kazanmanın ve başarılı olmanın mutluluğunu yaşadılar.

Şahinbey Belediyesine bağlı gençlik merkezlerinde ve sosyal tesislerde eğitim gören öğrenciler LGS sınavı sonrasında istedikleri okulları kazanmanın ve başarılı olmanın mutluluğunu yaşadılar.

Sosyal tesislerinde ve gençlik merkezlerinde öğrencilere her kademede destek kursları veren Şahinbey Belediyesi, ücretsiz kitap dağıtımları, birebir ders anlatımları ve motivasyon seminerleri ile sınava hazırlanan öğrencilere tam donanımlı eğitim imkanı sunuyor. Şahinbey Belediyesi'ne bağlı Gençlik Merkezlerinde ve sosyal tesislerde eğitim alarak LGS'ye giren öğrencilerin 42'si il genelinde yüzde 10'luk başarı dilimine girme başarısı gösterdi.

Öğrencilere sunduğu sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif imkanların yanı sıra öğrencilerin akademik başarılarını arttıracak nitelikli ders çalışma ortamları oluşturmayı sürdüren Şahinbey Belediyesi, Liselere Giriş Sınavı (LGS) hazırlık sürecinde de öğrencilerin en büyük destekçisi oldu. Sınava, sosyal tesislerde hazırlanan öğrencilerden Gaziantep il genelinde yüzde 2'lik dilime 6 öğrenci, yüzde 3-5'lik dilim arasında 16 öğrenci, yüzde 5-8'lik dilim arasında 13 öğrenci, yüzde 8-10'luk dilim arasında 7 öğrenci önemli bir başarı elde etti.

"Eğitime önem veriyoruz"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, eğitime her zaman destek olmaya çalıştığını belirterek, "Doğumdan ölüme kadar her şey eğitimden geçiyor. Belediye olarak birçok çalışma yürütüyoruz. Sosyal tesislerimizde şimdiye kadar birçok öğrenciye eğitim verdik. Dershaneye gitme imkanı olmayan öğrencilere hizmet verdik ve öğrenciler de gerçek anlamda başarılı oldular. Ben öğrencileri ve onların öğretmenlerini yürekten kutluyorum. Geleceğimize yön verecek olan gençlerimiz için elimizden gelen desteği vermeye hazırız" dedi.

Başkan Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür ettiler

Şahinbey Belediyesi sosyal tesislerinde ve gençlik merkezlerinde eğitim gören öğrenciler, kendilerine verilen imkanlardan dolayı Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür ederek, "Şahinbey Belediyesi'nde aldığımız eğitimin karşılığı olarak hiçbir ücret ödemiyoruz. Belediyemiz tarafından verilen kitaplar ve testlerle sınavlara çok iyi bir şekilde hazırlanabiliyoruz. Öğretmenlerimizin bize olan ilgisi çok iyi. Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'na bize vermiş olduğu imkanlardan dolayı teşekkür ediyoruz" dediler. - GAZİANTEP

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Kaynak: İHA

Şahinbey Belediyesi, Şahinbey, gençlik, LGS, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Şahinbey Gençlik Merkezleri'nden sınavlarda önemli başarı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şahinbey Gençlik Merkezleri'nden sınavlarda önemli başarı - Son Dakika
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