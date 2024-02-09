Şahinbey Millet Cami ve Külliyesi\'nde İlk Cuma Namazı Kılındı

Geçtiğimiz günler içerisinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan Şahinbey Millet Cami ve Külliyesi'nde ilk Cuma Namazı heyecanı yaşandı. Cuma Namazını kılan vatandaşlar Şahinbey Millet Cami ve Külliyesi'ne akın etti.
Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gerçekleştirdiği Şahinbey Millet Cami ve Külliyesi'nde Cuma Namazını kıldıktan sonra vatandaşlarla sohbet etti.
Şahinbey Millet Camii'nde ilk cuma namazı kılındı
Şahinbey Belediyesi tarafından Gaziantep'e kazandırılan Türkiye'nin en büyük ikinci camisi olan Şahinbey Millet Cami ve Külliyesi'nde ilk Cuma Namazı kılındı. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Cuma Namazı sonrasında vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti. Vatandaşlar Başkan Mehmet Tahmazoğlu'na yoğun ilgi gösterirken bol bol fotoğraf çektirdiler.
"Vatandaşlarımızla her zaman bir aradayız"
Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, her hafta bir camide vatandaşlarla Cuma Namazını eda ettiklerini belirterek, "Bu hafta Cuma Namazımızı geçtiğimiz hafta sonu açılışını Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın gerçekleştirdiği Şahinbey Millet Cami ve Külliyesi'nde kıldık. Her hafta farklı camilerde vatandaşlarımızla bir araya gelirken, bu hafta Türkiye'nin en büyük ikinci camisinde bir araya geldik. Onlarla birlikte Türkiye'nin en büyük ikinci camisinde Cuma Namazını kılmak benim için büyük bir mutluluk. Tüm vatandaşlarımızın Şahinbey Millet Camisi'ne gelmesini ver görmesini istiyorum" dedi.
"Allah başkanımızdan razı olsun"
Cuma Namazını Şahinbey Millet Cami ve Külliyesi'nde kılan vatandaşlar, "Böylesi devasa bir camide namaz kılmak bizleri çok mutlu etti. Caminin İşlemeleri ve uhrevi havası bizleri çok etkiledi. Şehrimize böyle bir camiyi kazandırdığı için Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür ederiz" diye konuştular. - GAZİANTEP
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