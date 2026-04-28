Şahinbeyli çiftçilere sertifikalı fide desteği

Gaziantep'te tarımsal üretimi artırmak ve çiftçilerin mali yükünü hafifletmek amacıyla Şahinbey Belediyesi tarafından çiftçilere yönelik fide dağıtım töreni düzenlendi.

Şahinbey Belediyesi tarafından her yıl düzenli olarak sürdürülen tarımsal destek programı çerçevesinde bu yıl da sertifikalı fide dağıtımı gerçekleştirildi. Üretimin teşvik edilmesi ve yerel tarımın güçlendirilmesi amacıyla organize edilen program, Şahinbey ilçesine bağlı Geneyik Mahallesi'nde yoğun katılımla gerçekleştirildi. Bölgedeki çiftçiler, dağıtım törenine büyük ilgi gösterdi.

Program kapsamında çiftçilere dağıtılan kavun, karpuz, patlıcan, biber, domates ve salatalık olmak üzere 5 milyon adet fide desteği verildi. Fidelerin, verimliliği yüksek ve hastalıklara dayanıklı olması ise dikkat çekti. Uzmanlar tarafından titizlikle seçilen bu fidelerin, hem ürün kalitesini artırması hem de üretim maliyetlerini düşürmesi hedefleniyor.

"Tarımsal desteklerimiz artık geleneksel hale geldi"

Tarımsal desteklerin artarak ve çeşitlendirilerek devam edeceğini söyleyen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Şahinbey Belediyemizde tarımsal desteklerimiz artık geleneksel hale geldi ve katlayarak ve çeşitlendirerek devam ediyoruz. O zaman fide dağıtımı yoktu, sadece arpa ve buğdayla başlamıştık. Sonra gübre desteğine başladık, yem desteğine başladık. Canlı hayvan dağıtımı, fide dağıtımı, arılı kovan dağıtımı, tavuk dağıtımı, zeytin fidanı dağıttık, 750 bin fıstık dağıttık. Bunlar önemli destekler. 5 bin kilometrenin üzerinde arazi yolları yaptık. Meralara su kuyuları açtık, gübreledik. Bu sene hayvancılık için güzel bir yıl olacak. Şimdi meralara gölgelik yapacağız, şimdi onun çalışmasını yapıyoruz. Hayvanlarımız su içtikten sonra güneşte kalmasın, orada gölgede dinlensin istiyoruz. Çiftçimizin ne ihtiyacı varsa göstermelik değil, bakın burası önemli. Zaman zaman Türkiye'de yapan belediyeler var, kurumlar var. Adam iki kamyon silajlık mısır dağıtıyor. Zannediyorsun bütün çiftçinin ihtiyacını karşılamış gibi, bunu İstanbul'da yaptılar biliyorum. Dağıttığı silajlık mısır 500 bin lira ise adam sadece 3-5 milyon TL onun reklamını yapıyor. Bizde öyle değil. Bizde bütün çiftçileri kapsayan, bütün çiftçilerin ihtiyacını karşılayacak şekilde destek var. Köylünün ayağına kadar getiriyoruz ve ihtiyacı kadar veriyoruz. Bu çok önemli. Bu tohumlar Sertifikalı ve gerçekten çok önemli. Önceden çiftçimiz ne yapıyordu, gidip rastgele yerden alıyordu ve bunun sertifikası yok. ya bozuk çıkıyordu, ya kurtlanıyordu, ya bir şey oluyordu, ya hasta oluyordu, o kadar emekte boşa gidiyordu, masraf da boşa gidiyordu. Parası olsa da şu kalitede ürünü bulması mümkün değildi. Bakın biz bunu başından sonuna kadar takip ediyoruz. En kaliteli ve bölgemize uygun, bölgemizin damak zevkine uygun domatesi, biberi, patlıcanı, salatalığı, kavunu, karpuzu ona göre ürettiriyoruz ve çiftçinin ayağına kadar getiriyoruz. Bir de biz bunu alırken nasıl pazarlık yaptığımızı siz bir görseniz. Çok ciddi pazarlık yapıyoruz. Ondan sonra da yüzde 50'sini biz karşılıyoruz. Onun için çiftçimizin desteklenmesi lazım. Cumhurbaşkanımızın bize talimatı dolu. Vatandaşın yanında ol, hizmetinde ol. Çiftçimizi gerçekten desteklemek böyle olur. Üretimi desteklemek böyle olur. Hakikaten şu anda ekilmeyen tarlamız kalmadı. Bu desteklerle 80 bin dekar olan ekili alanımız şu an 320 bin dekar ve ekilmeyen bir karış toprak yok" dedi.

"Şahinbey Belediyesi olarak elimizi değil gövdemizi taşın altına sokmaya hazırız"

Fırat Nehrinin suyunun Şahinbey ilçesine getirilmesi için görevi süresince çaba sarf edeceklerini söyleyen Tahmazoğlu, "Bizim mutlaka ve mutlaka Fırat'ın suyunu Gaziantep'e Şahinbey'e getirmemiz lazım. Bunu her ortamda söylüyorum. En son 3 bin 414 sosyal konutumuzun temel atma töreninde Cumhurbaşkanı yardımcımız da oradaydı. Ona da söyledim. Dedim ki bu proje önemli. Bakanımıza da söyledik. Bu projenin gerçekleşmesi için biz Şahinbey Belediyesi olarak elimizi değil gövdemizi taşın altına sokmaya hazırız dedik. 10 milyar TL bu projeye Şahinbey Belediyesi olarak biz destek vereceğiz dedik ve aşamaları takip ediyoruz. Bunu gerçekleştirirsek bizim en büyük projelerimizden biri olacak. Kalıcı olacak ve kuraklık riskini tamamen ortadan kaldırmış olacağız. Aynı zamanda üretim artacak. Bakın sulu tarımla kuru tarım arasında yüzde 400 fark var. Yani kuru tarlada dönüm başına 200 kilogram alınırken sulu tarıma geçtiğimizde bu 800 kilogram ile 1 ton arasına çıkıyor. Ekilen aynı buğday ama verim 4-5 katı. Sulu tarıma geçtiğimizde ikinci ürün üçüncü ürün alma durumu da var. Dolayısıyla bu mutlaka ve mutlaka olması gereken bir şey. Ben yaşadığım sürece görevde olduğum sürece inşallah bunu hep takip edeceğim. ve gerçekleşmesi için de elimden gelen gayreti göstermeye devam edeceğim" diye konuştu. - GAZİANTEP