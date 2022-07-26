Şahinler Cami farklı duvar ve tavan süslemeleriyle dikkat çekiyor - Son Dakika
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Şahinler Cami farklı duvar ve tavan süslemeleriyle dikkat çekiyor

26.07.2022 14:01
Şahinler Cami farklı duvar ve tavan süslemeleriyle dikkat çekiyor

Şahinler Cami farklı duvar ve tavan süslemeleriyle dikkat çekiyor Rum ustalar ve Bulgar işçilerin yaptığı tarihi cami süslemeleriyle dikkatleri çekiyor Rum ustalar ve Bulgar işçilerin çalıştığı Burhaniye ilçesindeki Şahinler Cami, farklı duvar ve tavan süslemeleriyle dikkat çekiyor.

Şahinler Cami farklı duvar ve tavan süslemeleriyle dikkat çekiyor

Rum ustalar ve Bulgar işçilerin yaptığı tarihi cami süslemeleriyle dikkatleri çekiyor

BALIKESİR - Rum ustalar ve Bulgar işçilerin çalıştığı Burhaniye ilçesindeki Şahinler Cami, farklı duvar ve tavan süslemeleriyle dikkat çekiyor.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Kırsal Şahinler Mahallesi'nde 1900'lü yılların başlarından itibaren ibadete açık olan caminin harcında günlük köy yumurtası, süslemelerinde ise köy yumurtası kullanıldığı biliniyor. Özellikle yaz aylarında çok sayıda vatandaşın ziyaret ettiği Şahinler Camii, son 30 yıl içinde iki defa restore edildi. Şahinler köyüne giden vatandaşlar cami imam hatibi Halil Kıran'dan bilgi alırken, hayranlıklarını dile getirdi.

Camiyi ziyaret eden emekli öğretmen Nejat Tuna," Bu eserlerin korunması ve geliştirilmesi lazım. Bunlar yapılırsa daha çok turist gelir. Onun da köye ve Burhaniye'ye faydası olur" dedi.

Cami İmamı Halil Kıran da, "Camimizin yaklaşık 160 yıllık tarihi var. Elimizden geldiğince korumaya çalışıyoruz. Türkiye de bulunan müstesna camilerden biri. Genelde çevrenin resimleri ve yalancı kubbe yani gizli kubbe olarak adlandırılan kubbe var. Elimizden geldiğince bu tarihi yapıyı korumaya çalışıyoruz. Camimize ilgi alaka çok. Turistlerde yaz mevsiminde burayı ziyaret ediyor. Burasını daha güzel bir şekilde korumaya devam edeceğiz" dedi.

(FT-EME-AÇ)

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Kaynak: İHA

Balıkesir, Cami, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Şahinler Cami farklı duvar ve tavan süslemeleriyle dikkat çekiyor - Son Dakika

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