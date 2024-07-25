Sahipsiz Sokak Hayvanlarına Yönelik Düzenleme Medyada Yankı Buldu

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Sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik düzenlemeler içeren kanun teklifinin TBMM komisyonunda kabul edilmesiyle birlikte medyada tansiyon yükseldi. Türkiye'nin bir numaralı gündemi olan sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik düzenleme, Temmuz ayı içerisinde 1 milyon 667 bin haber içeriğinde yer aldı.

Ajans Press Teknoloji'nin 197 ülkede 152 milyon haber sitesi 40 ve sosyal medya ağını tarayan Newscope platformunun ölçüm verilerine göre, düzenleme ile alakalı Temmuz ayı içerisinde sosyal medyada 1 milyon 667 bin haber içeriği yer aldı. Kullanıcıların yüzde 63.4'ü kanun teklifine eleştirel bir bakış açısında yaklaşırken, birbirinden bağımsız 57 bin kullanıcının içerik oluşturduğu görüldü.

Düzenlemeyi en çok konuşan meslek grubu sanatçılar

Newscope'tan elde edilen verilere göre, Temmuz ayı içerisinde düzenleme ile alakalı en çok konuşan meslek grubu sanatçı ve tasarımcılar oldu. Tüm konuşulma payları içerisinde bu meslek grubu yüzde 33.9'la zirvede yer aldı. Konuşulma payları içerisinde ilk beşte yer alan diğer meslek grupları ise sırasıyla, Girişimci, politikacı, mühendis ve öğretmenler olarak şekillendi.

Raporlamanın demografi detayları incelendiğinde ise, erkek kullanıcılar tüm içeriklerin yüzde 68.1'ini, kadın kullanıcılar ise yüzde 31.9'unu oluşturdu. 25-34 yaş konuyu en çok konuşan yaş aralığı olurken; Türkiye'deki düzenleme ABD, Hollanda, Almanya, Fransa ve Birleşik Krallık medyasında da geniş yansıma buldu. - İSTANBUL