Saıpem 7000, Çanakkale Köprüsü\'nden Geçti

Çanakkale Boğazı'ndan geçen, 200 metre uzunluğundaki dünyanın en büyük üçüncü yarı batık vinç ve boru döşeme gemisi 'Saıpem 7000', 1915 Çanakkale Köprüsü altından geçti. 'Saıpem 7000'ün 1915 Çanakkale Köprüsü altından geçişi dron ile görüntülendi.

Romanya'dan Norveç'e giden Bahamalar bayraklı toplam 200 metre uzunluğundaki 87 metre genişliğindeki doğal gaz boru hattı döşeme çalışmalarında kullanılan dünyanın en büyük üçüncü yarı batık vinç ve boru döşeme gemisi 'Saıpem 7000' saat 08.00'de Marmara Denizi'den Çanakkale Boğazı'na giriş yaptı. Saat 10.30 sıralarında Lapseki önlerinde olan gemi 1915 Çanakkale Köprüsü altından geçti. 'Saıpem 7000'ün 1915 Çanakkale Köprüsü altından geçişi dron ile görüntülendi.

Geminin boğazdan geçişi sırasında trafik çift taraflı olarak askıya alındı. 'Saıpem 7000' gemisine boğazdan geçişi sırasında Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait 'Kurtarma-1' 'Kurtarma-13', 'Kurtarma-20', 'Gemi Kurtaran', 'KIYEM-1' refakat ederken vinci 'Pacıfıc Dıscovery' ve 'GH Dıscovery' çekti. Dünyanın en büyük üçüncü yarı batık vinç ve boru döşeme gemisi 14 bin tonluk tandem kaldırma kapasitesine sahipken rekoru 13 bin ton. Çanakkale Boğazı'nın 36 millik kısmını tamamladıktan sonra gemi Norverç'e gitmek üzere Ege Denizi'ne doğru yol alacak.

Mavi Akım Projesi'nde rekor kırmıştı

Geçmişte Rusya'dan Türkiye'ye doğal gaz taşıyan Mavi Akım Projesi kapsamında Karadeniz'de görev yapan Saipem 7000, 2 bin 150 metre derinlikte boru hattı döşeyerek rekor kırmıştı. 2 bin metreden derin sularda boru döşeme kabiliyeti bulunan ve 725 kişiye kadar personel barındırma kapasitesine sahip olan gemi, uluslararası denizcilik faaliyetlerini sürdürüyor.