Şair Mehmet Aksu üniversite onur köşesinde - Son Dakika

Şair Mehmet Aksu'nun yeni çıkan Açık Kapı (Deneme), Dolunayda Yürümek (Şiir), Söz Yolağı(Özlü Söz) isimli kitapları ile önceki yıl 2. Baskısı yapılan Heybedeki Hayat (Deneme) isimli kitapları bazı Üniversite kütüphanelerin raflarında yerini aldı.

Şair-Yazar Aksu'nun geçtiğimiz yıl içerisinde 20 kadar Üniversiteye gönderdiği kitapları, Üniversitenin ilgili kurulunca incelenerek kütüphane raflarında yer aldığına dair, geri bildirim iletisinin kendisini mutlu ettiğini belirti.

Şair Aksu, kitaplarını gönderdiği ilgili Üniversite Rektör-Dekanlıklarından, "Üniversitemiz Kütüphanesine bağışlamış olduğunuz eserlerinizin üniversitemiz adına Üniversitemiz akademisyen ve öğrencilerin çalışmalarına sağlayacağı katkıdan dolayı üniversitemiz adına teşekkür eder, saygılar sunarım. Rektör-Dekanlık ifadesi ve benzeri ileti ile tebrik, teşekkür, içerikli mektup ve e-posta ile geribildirimlerde bulunulduğunu söyleyerek, Üniversite Rektör-Dekanlıklarına, ilgili kurul üyelerine teşekkür ediyorum" dedi.

Aksu, ""Kitaplarımı gönderdiğim Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Kütüphanesi'nin girişinde oluşturduğu duvardan duvara geniş alanı kapsayan onur köşesi olan bölümde yer alan 6 yazardan biri, Mehmet Aksu olarak şahsıma ve eserlerime gösterilen ilgiden dolayı başta ilgili üniversitenin Rektörlüğü ve dekanlıkları olmak üzere komisyonda yer alan tüm akademik kadroya ayrı ayrı teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

Aynı zamanda Cezaevi Müdürü, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik ile Siyaset Bilim Uzmanı da olan Şair-Yazar Mehmet Aksu, "Yeter ki güzelliklerden yana aynı istikamette koşanlara fark atarak oluşturulan basamak edinilsin. Yapılan başarıları görenler oluyor ve layık görülen yükseltiyle ödüllendiriliyor. Üniversitenin tartısı gençliğin garantisi uzun soluklu yürüyüşün oluş tarafıdır." Kitabı ortasından konuşan ön sözüne dalaşır, kendi sokağında ayağı kendi küreğine dolaşır." "Ülkenin bekasına sancağın teslimi emin eller yetiştirmek eğitimin temel prensibidir. Akademik Hocalarımızın gençliğimizle dünüyle önüyle barışıklık derinlere dalış yaptığı, "Işığı, kaşığı diri olanın kitabı başından okuyacak dili olur." kazanımının perçinlendiği Üniversitemizin onur köşesine layık görülmem yolumun lezzetini soluduğum yükselti basamağımdır, Allah'ıma ham olsun. İlimin düğmesi bilimin ilmeğinde takılı olmalıdır" düşüncemde özdür. Şeklinde yer verdiği ifadelerle geleceğe rehber eserleri topluma kazandırmanın mutluluğunu paylaştığını aktardı. - ERZURUM