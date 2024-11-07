Sakarya Belediye Başkanı Alemdar, Mustafa Varank'ı Ağırladı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Sakarya Belediye Başkanı Alemdar, Mustafa Varank'ı Ağırladı

Sakarya Belediye Başkanı Alemdar, Mustafa Varank\'ı Ağırladı

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank ile şehirdeki projeler üzerine istişarede bulundu. Başkan Alemdar, ekonomik kalkınma ve kentsel dönüşüm konularında çalışmalarına devam ettiklerini vurguladı.

07.11.2024 16:54  Güncelleme: 16:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, AK Parti Bursa Milletvekili ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank'ı ağırladı.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, AK Parti Bursa Milletvekili ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank'ı ağırladı. AK Parti İl Başkanı Yunus Tever'in de yer aldığı ziyarette Sakarya'da devam eden, planlanan ve şehri güçlü bir geleceğe taşıyacak olan projelerle ilgili istişareler yapıldı. Başkan Alemdar, Sakarya'da ekonomik kalkınmayı sağlayacak hamleleri yaparken bir yandan da kentsel dönüşüm, modern ve dirençli bir şehir inşası için gayret sarf ettiklerini söyledi. Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ise Başkan Alemdar'a çalışmalarında başarılar diledi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, "Göreve geldiğimiz günden itibaren şehrimiz için çok yönlü olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Özellikle kentsel dönüşüm başta olmak üzere pek çok alanda hazırlıklarımız var. Tüm bunları yaparken aynı zamanda Sakarya'mızın ekonomik kalkınmasını sağlayacak hamleleri de paydaşlarımızla birlikte yakından takip ediyoruz. İnşallah Cumhurbaşkanımızın ortaya koymuş olduğu belediyecilik ruhuyla hareket ederek Sakarya'mızı modern ve dirençli şehirler arasına taşıyacağız. Bu vesileyle ziyaretiyle bizleri onurlandırdığı için başkanımıza çok teşekkür ediyorum" dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'a ev sahipliği için teşekkür eden ve çalışmalarında başarılar dileyen TBMM Komisyon Başkanı Mustafa Varank ise, "Kültürel çeşitliliği ve misafirperverliğiyle Sakarya bizim için çok özel bir şehir. Bugün de burada Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanımız Yusuf Alemdar'ı ziyaret ederek, şehre dair projelerini dinleme fırsatı bulduk. Kendisine misafirperverliği için çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Mustafa Varank, Mustafa Varank, Yusuf Alemdar, Milletvekili, AK Parti, Politika, Ekonomi, sakarya, Enerji, Yerel, Bursa, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sakarya Belediye Başkanı Alemdar, Mustafa Varank'ı Ağırladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:31 Narin Güran duruşmasında sanık sandalyesine çıkan anneden ilk sözler Narin Güran duruşmasında sanık sandalyesine çıkan anneden ilk sözler
13:37 Mahkeme başkanından ağabey Enes’e olay soru: Salim’in kızlarıyla ilişkiye girdin mi Mahkeme başkanından ağabey Enes'e olay soru: Salim'in kızlarıyla ilişkiye girdin mi?
10:59 Narin Güran davasında mahkeme salonunu buz kesen “Cinsel ilişki“ itirafı Narin Güran davasında mahkeme salonunu buz kesen "Cinsel ilişki" itirafı
07:34 Narin Güran cinayeti davasında ilk duruşma Narin Güran cinayeti davasında ilk duruşma
07:10 Gözler Trump’ın vaatlerinde Gözler Trump'ın vaatlerinde
00:49 Erdoğan, Trump ile görüştü İşte yeni dönemle ilgili dikkat çeken mesaj Erdoğan, Trump ile görüştü! İşte yeni dönemle ilgili dikkat çeken mesaj
00:31 Seçimi kaybeden Kamala Harris kameralar karşısına çıktı, ’Savaşa devam’ dedi Seçimi kaybeden Kamala Harris kameralar karşısına çıktı, 'Savaşa devam' dedi
23:36 Şampiyonlar Ligi maçında açılan Filistin pankartı geceye damga vurdu Şampiyonlar Ligi maçında açılan Filistin pankartı geceye damga vurdu
23:34 Almanya’da hükumet krizi: Olaf Scholz, koalisyon ortağını görevden aldı Almanya'da hükumet krizi: Olaf Scholz, koalisyon ortağını görevden aldı
23:21 Harris mağlubiyeti kabullendi: Trump’a tebrik telefonu Harris mağlubiyeti kabullendi: Trump'a tebrik telefonu
23:08 Sergen Yalçın, canlı yayında teklif aldığı takımın ismini verdi Sergen Yalçın, canlı yayında teklif aldığı takımın ismini verdi
23:02 Özgür Özel canlı yayında gözyaşlarını tutamadı Özgür Özel canlı yayında gözyaşlarını tutamadı
22:52 Özel’den İBB’ye kayyum sorusuna dikkat çeken yanıt: Ne yapacağımızı çalıştık Özel'den İBB'ye kayyum sorusuna dikkat çeken yanıt: Ne yapacağımızı çalıştık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2024 18:00:40. #1.12#
SON DAKİKA: Sakarya Belediye Başkanı Alemdar, Mustafa Varank'ı Ağırladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.