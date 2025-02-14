Sakarya Belediyesi'nden Öğrencilere Gezi Düzenlendi - Son Dakika
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Sakarya Belediyesi'nden Öğrencilere Gezi Düzenlendi

Sakarya Belediyesi\'nden Öğrencilere Gezi Düzenlendi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, bilinçli nesiller yetiştirmek amacıyla Ozanlar Anadolu Lisesi öğrencilerine yönelik gezi düzenleyerek, suyun arıtma sürecinden sokak hayvanları koruma çalışmalarına kadar birçok hizmeti tanıttı.

14.02.2025 13:36  Güncelleme: 13:38
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Sakarya Büyükşehir Belediyesi, bilinçli nesiller yetiştirmek ve şehrin geleceği için yapılan yatırımları tanıtmak amacıyla öğrencilere yönelik geziler gerçekleştiriyor. Ozanlar Anadolu Lisesi öğrencilerinin konuk edildiği gezide suyun yolculuğundan, sokak hayvanları koruma çalışmalarına kadar birçok hizmeti yakından tanıma imkanı sundu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, öğrencilere yönelik gerçekleştirdiği eğitim ve tanıtım gezilerine devam ediyor. Son olarak Ozanlar Anadolu Lisesi öğrencilerinin konuk olduğu gezide, suyun arıtılma sürecinden sınav kaygısıyla baş etmeye, adrenalin dolu parkurlardan hayvan barınağı ziyaretine kadar öğrenciler dolu dolu bir tecrübe yaşadı. Gezi ilk olarak Psikolojik Danışman Barış Barut tarafından Yeşilay Gençlik Merkezi binasında, "Sınav Kaygısı ve Baş Etme Yolları" konulu bir seminer ile başladı. Karşılıklı sohbet eşliğinde gerçekleştirilen seminerde, öğrencilere sınav sürecinde yapmaları gerekenler anlatıldı. Gençler kaygılarını paylaşarak, uzmandan sınav stresini yönetme konusunda önemli deneyimler kazandı. Gezinin ikinci durağı ise SASKİ Hızırilyas İçmesuyu Arıtma Tesisleri oldu. Öğrenciler uzmanlar eşliğinde suyun arıtma sürecini ve musluğa ulaşana kadar geçirdiği yolculuğu ayrıntılarıyla incelediler. Arıtma aşamalarında kullanılan gelişmiş teknolojiyi ve titiz çalışmaları gözlemleyen öğrenciler, su kaynaklarının verimli bir şekilde korunmasının önemini öğrendiler. Gezi daha sonra Yaşayarak Öğrenme Macera Parkı ve Sokak Hayvanları Geçici Rehabilitasyon Merkezi ziyaretiyle devam etti. Macera Park'ın adrenalin dolu parkurlarında eğlenceli vakit geçiren öğrenciler, zorlu etapları başarıyla tamamlayarak heyecan dolu anlar yaşadı.

"Farklı bir deneyim yaşadık"

Geziye katılmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden lise son sınıf öğrencisi Mustafa Miraç Pehlivan, "Sınav sürecinde neler yapabileceğimizi ve stresle nasıl başa çıkacağımızı öğrendiğimiz seminer bizim için son derece faydalıydı. Ardından su tesislerinde suyun işlenme sürecini ve yolculuğunu yerinde görerek çok önemli bilgiler edindik. Macera Park'ta ise heyecan dolu ve eğlenceli anlar yaşadık. Günün sonunda, hayvan barınağını ziyaret ederek sevimli dostlarımızla vakit geçirdik ve hasta hayvanların iyileşme süreçleri hakkında bilgi sahibi olduk" diye konuştu. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sakarya Belediyesi'nden Öğrencilere Gezi Düzenlendi - Son Dakika

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