Sakarya'da 259 bin çağrı cevaplandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Sakarya'da 259 bin çağrı cevaplandı

Sakarya\'da 259 bin çağrı cevaplandı
04.01.2026 15:34  Güncelleme: 15:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 2025 yılı içerisinde yürütülen Bilgi Edinme ve Çözüm Masası ile sosyal birimler aracılığıyla sağlanan hizmetlerin ve vatandaşlara yönelik yapılan bilgilendirme faaliyetlerinin verilerini açıkladı. 259 bin çağrı yanıtlandı, 78 bin vatandaşa rehberlik desteği verildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 2025 yılı içerisinde Bilgi Edinme ve Çözüm Masası ile sosyal birimler aracılığıyla yürütülen faaliyetlerin verilerini kamuoyuyla paylaştı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Bilgi Edinme ve Çözüm Masası Şube Müdürlüğü tarafından açıklanan verilere göre; 2025 yılında Alo 153 çağrı merkezi 7 gün 24 saat esasıyla hizmet verdi. Bu süreçte çağrı merkezine ulaşan 259 bin 987 arama cevaplandırılarak ilgili birimlere aktarıldı. Öte yandan Açık Kapı, e-posta, mobil uygulama, sosyal medya ve web sitesi gibi dijital kanallar üzerinden gelen 45 bin 386 talep işleme konuldu. CİMER üzerinden yapılan 7 bin 442 başvuru sonuçlandırılırken, Bilgi Edinme Hakkı kapsamında gelen 197 başvuru ise yasal süreleri içerisinde yanıtlandı.

78 bin vatandaşa rehberlik hizmeti

Belediye bünyesinde yürütülen bilgilendirme çalışmaları kapsamında 78 bin 831 vatandaşa bilgi ve rehberlik desteği sağlandı. Ayrıca yıl boyunca vatandaşlara yönelik 228 bin bilgilendirme SMS'i gönderildi. Sosyal projeler başlığında ise kadın, çocuk ve gençlere yönelik düzenlenen atölye çalışmaları, seminerler ve kültür gezileriyle on binlerce kişiye ulaşıldı. "Şehrini Keşfet" seminerleri ve oyun atölyeleri ile öğrencilere sağlıklı yaşam ve çevre bilinci gibi konularda eğitimler verilirken, kente dışarıdan gelen üniversite öğrencileri için de tanıtım gezileri organize edildi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Sakarya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sakarya'da 259 bin çağrı cevaplandı - Son Dakika

Kaskla apartmana girdi, asansöre idrarını yapıp damdaki kuşları çaldı Kaskla apartmana girdi, asansöre idrarını yapıp damdaki kuşları çaldı
Venezuela’da Maduro destekçileri sokaklarda: Devrimci güçler Trump’a karşı harekete geçti Venezuela'da Maduro destekçileri sokaklarda: Devrimci güçler Trump'a karşı harekete geçti
ABD’de binlerce kişi Venezuela’da için sokağa indi: Petrol için savaşma ABD'de binlerce kişi Venezuela'da için sokağa indi: Petrol için savaşma
Trump işi şova döktü Maduro ile başlayan video, baştan sona mesaj dolu Trump işi şova döktü! Maduro ile başlayan video, baştan sona mesaj dolu
Zelenski’den Maduro’yu yakalayan Trump’a üstü kapalı mesaj Zelenski'den Maduro'yu yakalayan Trump'a üstü kapalı mesaj
Maduro New York’ta Uçaktan böyle indirildi Maduro New York'ta! Uçaktan böyle indirildi

23:42
Kadın motosikletliye, arkadan gelen otomobil çarptı
Kadın motosikletliye, arkadan gelen otomobil çarptı
23:34
Maç sonunda duyuruldu: Fenerbahçe’ye geri döndü
Maç sonunda duyuruldu: Fenerbahçe'ye geri döndü
23:25
Trump, şimdi de Grönland’ı istiyor: Güzellikle vermezse Danimarka ekonomisini çökertirim
Trump, şimdi de Grönland'ı istiyor: Güzellikle vermezse Danimarka ekonomisini çökertirim
23:23
Şamil Tayyar, terör örgütünün, akılalmaz taleplerini sıraladı: Süreç Türkiye’nin aleyhine işliyor
Şamil Tayyar, terör örgütünün, akılalmaz taleplerini sıraladı: Süreç Türkiye'nin aleyhine işliyor
21:02
Trump’tan Maduro’nun yerine gelen Rodriguez’e tehdit: Seni de alırım, daha ağır bedel ödersin
Trump'tan Maduro'nun yerine gelen Rodriguez'e tehdit: Seni de alırım, daha ağır bedel ödersin
20:21
İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde infial yaratan skandal : Kız öğrencileri oylamaya koydular
İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde infial yaratan skandal : Kız öğrencileri oylamaya koydular
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2026 04:44:20. #7.11#
SON DAKİKA: Sakarya'da 259 bin çağrı cevaplandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.