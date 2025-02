Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Depremzedeleri Unutmadı

Yerel

Vatandaşların her anında yanında olan Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 11 ili etkileyen asrın felaketi olan 6 Şubat depreminin ikinci yıldönümünde Sakarya'ya yerleşen depremzedeleri unutmadı. Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü, depremin ardından Sakarya'ya yerleşen depremzedeleri ziyaret ederek, istek ve taleplerini dinledi. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'ın selamlarını ileten ekipler, asrın birlikteliği ile yaraları sarmaya, depremzedelerin her zaman yanlarında olmaya devam edeceklerini kaydetti. Vatandaşın kapısını çalarak, hal hatır ve ihtiyaçlarını soran ekipler, Kahramanmaraş, Malatya ve Adıyaman'dan gelen depremzedelerin her taleplerinin değerlendirileceğini ifade etti. - SAKARYA