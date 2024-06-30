Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kadınlara Ücretsiz Sosyal Tesis Hizmeti Sunacak

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Sakarya Büyükşehir Belediyesi Temmuz ayı boyunca her Çarşamba ve Perşembe günü kadınları ücretsiz olarak Kocaali Sosyal Tesisleri'nde misafir edecek.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik alanında yürüttüğü çalışmalara her gün yenilerini ekliyor. Bu çerçevede büyükşehir, Temmuz ayı boyunca her Çarşamba ve Perşembe günü kadınları Kocaali Sosyal Tesislerinde ücretsiz ağırlamak için bir organizasyon hazırladı. Uygulamanın ilk başlangıç tarihi 3 ve 4 Temmuz olarak belirlenirken uygulamanın detaylarında ise saat 09.30'da Demokrasi Meydanı'ndan hareket edileceğini, 16.30'da da Kocaali'den yeniden şehre dönüş sağlanacağı belirtildi. - SAKARYA