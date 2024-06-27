Sakarya Büyükşehir Belediyesi Karasu'da Sahil Mobilyalarını Yeniledi - Son Dakika
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Sakarya Büyükşehir Belediyesi Karasu'da Sahil Mobilyalarını Yeniledi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Karasu\'da Sahil Mobilyalarını Yeniledi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, turizm potansiyelini güçlendirmek istediği Karasu'da sahildeki kent mobilyalarını sil baştan yenileyerek bölgeye yeni bir estetik kazandırdı.

27.06.2024 15:14  Güncelleme: 15:16
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Sakarya Büyükşehir Belediyesi, turizm potansiyelini güçlendirmek istediği Karasu'da sahildeki kent mobilyalarını sil baştan yenileyerek bölgeye yeni bir estetik kazandırdı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Karadeniz'in mavi incisi Karasu'nun turizm potansiyelini güçlendirmek için işlemlere başladı. 2 ayrı sahili yeniden mavi bayrakla buluşturmak isteyen Başkan Yusuf Alemdar, kısa süre önce yaptığı inceleme sonrası gereken talimatları vermişti. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri sahil şeridini güzelleştirme ve tercih edilebilir bir turizm bölgesi haline getirmek için ilk işlemi kent mobilyalarıyla yaptı. Ekipler, Sahil Park'ta kullanım ömrünü tamamlayan kent mobilyalarını alarak yenilerini montajladı. Sahil bölgesi 65 yeni kent mobilyasıyla yepyeni bir görüntüye kavuştu. Her yaz sezonunda tatil için bölgeyi tercih eden binlerce tatilci, Büyükşehir'in yeni hizmet ve uygulamalarından memnun kalıyor. Çalışmaların yoğunlaşarak devam etmesi ve mavi ile yeşilin buluştuğu sahillere yeniden mavi bayrağın gelmesi hedefleniyor.

Büyükşehir'den yapılan açıklamada, "Karadeniz'imizin mavi incisi Karasu, Kocaali ve Kaynarca sahillerimizi güzelleştirmek ve Türkiye'nin en tercih edilebilir sahilleri haline getirmek için ortak akılla üretiyor ve çalışıyoruz. Kent mobilyalarıyla başladığımız çalışmaları farklı alanlarda sürdüreceğiz. Tüm misafirlerimize en kaliteli hizmeti sunmak ve keyifli bir tatil imkanı sağlamak için gayretimiz hiç eksilmeyecek" denildi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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