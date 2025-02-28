Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ramazan'da İhtiyaç Sahiplerine El Uzatacak - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ramazan'da İhtiyaç Sahiplerine El Uzatacak

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ramazan\'da İhtiyaç Sahiplerine El Uzatacak

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine yemek dağıtımı yapacak. Aşevi, hijyenik koşullarda hazırlanan yemekleri yüzlerce haneye ulaştırarak sosyal dayanışma örneği sergileyecek. Ayrıca, üniversite kampüsünde kurulacak iftar çadırıyla 1300 öğrenciye iftar sunulacak.

28.02.2025 15:37  Güncelleme: 15:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayında yapacağı çalışmalarla ihtiyaç sahiplerine elini uzatacak, aşevinde pişen çeşitli yemekler, şehir genelinde yüzlerce hanenin iftar sofrasına ulaştırılacak.

İhtiyaç sahibi ailelerin her zaman yanında olan Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla bu yıl Ramazan ayında da ihtiyaç sahiplerine, kimsesizlere, yardıma muhtaçlara el uzatacak. Bu çerçevede ihtiyaç sahipleri için adeta bir fabrika gibi çalışan Aşevi, günün ilk saatlerinde başladığı yemek pişirme mesaisini gün boyu sürdürüyor ve burada pişen AŞ yüzlerce haneye ulaşıyor. Her gün özenle hazırlanan yemekler, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın koordinesinde Sakarya'nın dört bir yanında yüzlerce vatandaşın kapısına kadar bizzat ulaştırılıyor. Her sabah 06.00'da başlayan üretim, gıda mühendisi gözetiminde sürüyor ve Büyükşehir öncülüğünde her gün önemli bir sosyal dayanışma örneği ortaya koyuluyor. Yılın 365 günü şehrin dört bir yanına dağıtılan yemekler, Ramazan ayında da kimsesizlerin, ihtiyaç sahiplerinin, kendi yemeğini yapamayacak durumda olan vatandaşların hanesine gidiyor. Yemekler tek öğün olarak hijyenik bir şekilde makinede paketleniyor, büyük bir özenle hazırlanıyor ve 4 araçla şehrin tüm noktalarına dağıtıma çıkıyor. Şimdi ise Ramazan'da yemek dağıtım saatlerinde düzenleme yapılacak ve yemekler iftar sofralarına ulaşacak.

Öte yandan Sakarya'da gelenek haline gelen Üniversiteler kampüsünde kurulacak iftar çadırı ile her gün bin 300 öğrenciye iftar sunacak ve Ramazan'ın bereketi yine Kampüs Camii içindeki çadırda yaşanacak. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Yerel Yönetim, sakarya, Güncel, Yerel, Yaşam, İftar, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ramazan'da İhtiyaç Sahiplerine El Uzatacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:41 Rusya, Alexander Darchiyev’i ABD’ye büyükelçi olarak atadı Rusya, Alexander Darchiyev'i ABD'ye büyükelçi olarak atadı
16:20 IBAN’a para transferi yapanlar dikkat Havale ve EFT sistemi yarından itibaren değişiyor IBAN'a para transferi yapanlar dikkat! Havale ve EFT sistemi yarından itibaren değişiyor
15:11 AK Parti’den Öcalan’ın çağrısı sonrası ortaya atılan “pazarlık“ iddiasına yanıt AK Parti'den Öcalan'ın çağrısı sonrası ortaya atılan "pazarlık" iddiasına yanıt
14:59 Rize’de belediye başkan yardımcısı ve CHP ilçe kadın kolları başkanına silahlı saldırı Rize'de belediye başkan yardımcısı ve CHP ilçe kadın kolları başkanına silahlı saldırı
14:51 BBP lideri Destici, Öcalan’ın çağrısı sonrası bayrak açtı: Kabul edilemez BBP lideri Destici, Öcalan'ın çağrısı sonrası bayrak açtı: Kabul edilemez
00:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan’a iki yeni başdanışman Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iki yeni başdanışman
23:09 Pendik’te kira anlaşmazlığı kanlı bitti: 3 kişi bıçakla yaralandı Pendik'te kira anlaşmazlığı kanlı bitti: 3 kişi bıçakla yaralandı
22:59 Park halindeki otomobilde başından vurulmuş halde bulundu Park halindeki otomobilde başından vurulmuş halde bulundu
22:54 Zelenskiy için diktatör diyen Trump, geri adım attı: Bunu dediğime inanamıyorum Zelenskiy için diktatör diyen Trump, geri adım attı: Bunu dediğime inanamıyorum
22:33 Beştepe’den Öcalan’ın çağrısına çarpıcı yorum: Uymayanlar sonuçlarına katlanacaktır Beştepe'den Öcalan'ın çağrısına çarpıcı yorum: Uymayanlar sonuçlarına katlanacaktır
21:59 Kontrolden çıkan araç, park halindeki araca uçtu: 1 kişi yaralandı Kontrolden çıkan araç, park halindeki araca uçtu: 1 kişi yaralandı
21:44 Jose Mourinho’ya 4, Okan Buruk’a 1 maç men cezası Jose Mourinho'ya 4, Okan Buruk'a 1 maç men cezası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2025 17:14:24. #1.11#
SON DAKİKA: Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ramazan'da İhtiyaç Sahiplerine El Uzatacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.