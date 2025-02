Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ramazan\'da İhtiyaç Sahiplerine El Uzatacak

Yerel

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayında yapacağı çalışmalarla ihtiyaç sahiplerine elini uzatacak, aşevinde pişen çeşitli yemekler, şehir genelinde yüzlerce hanenin iftar sofrasına ulaştırılacak.

İhtiyaç sahibi ailelerin her zaman yanında olan Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla bu yıl Ramazan ayında da ihtiyaç sahiplerine, kimsesizlere, yardıma muhtaçlara el uzatacak. Bu çerçevede ihtiyaç sahipleri için adeta bir fabrika gibi çalışan Aşevi, günün ilk saatlerinde başladığı yemek pişirme mesaisini gün boyu sürdürüyor ve burada pişen AŞ yüzlerce haneye ulaşıyor. Her gün özenle hazırlanan yemekler, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın koordinesinde Sakarya'nın dört bir yanında yüzlerce vatandaşın kapısına kadar bizzat ulaştırılıyor. Her sabah 06.00'da başlayan üretim, gıda mühendisi gözetiminde sürüyor ve Büyükşehir öncülüğünde her gün önemli bir sosyal dayanışma örneği ortaya koyuluyor. Yılın 365 günü şehrin dört bir yanına dağıtılan yemekler, Ramazan ayında da kimsesizlerin, ihtiyaç sahiplerinin, kendi yemeğini yapamayacak durumda olan vatandaşların hanesine gidiyor. Yemekler tek öğün olarak hijyenik bir şekilde makinede paketleniyor, büyük bir özenle hazırlanıyor ve 4 araçla şehrin tüm noktalarına dağıtıma çıkıyor. Şimdi ise Ramazan'da yemek dağıtım saatlerinde düzenleme yapılacak ve yemekler iftar sofralarına ulaşacak.

Öte yandan Sakarya'da gelenek haline gelen Üniversiteler kampüsünde kurulacak iftar çadırı ile her gün bin 300 öğrenciye iftar sunacak ve Ramazan'ın bereketi yine Kampüs Camii içindeki çadırda yaşanacak. - SAKARYA