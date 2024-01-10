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Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Şehit ve Gaziler için Sosyal Tesis İnşa Ediyor - Son Dakika
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Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Şehit ve Gaziler için Sosyal Tesis İnşa Ediyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehit yakınları ve gaziler için örnek bir projeye imza atıyor. Sakarya Şehit ve Gaziler Derneği'nin yanında başlatılan sosyal tesis inşasında sona gelindi. Bölgede inceleme yapan Başkan Ekrem Yüce, 'Türkiye'nin onuru olan şehitlerimiz ve gazilerimiz bizim emanetimizdir. Onlara soluklanabilecekleri bir mekan inşa ettik' dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Şehit ve Gaziler için Sosyal Tesis İnşa Ediyor
10.01.2024 - 17:29,
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Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehit yakınları ve gaziler için örnek bir projeye imza atıyor. Sakarya Şehit ve Gaziler Derneği'nin yanında başlatılan sosyal tesis inşasında sona gelindi. Bölgede inceleme yapan Başkan Ekrem Yüce, " Türkiye'nin onuru olan şehitlerimiz ve gazilerimiz bizim emanetimizdir. Onlara soluklanabilecekleri bir mekan inşa ettik" dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, vatan için şehit olan ve bu yolda gazilik mertebesine ulaşan vatandaşlar için örnek ve 'vefa' niteliğinde bir projeye daha imza attı. Eski Hayvan Pazarı Yolu 813. Sokak'ta bulunan Sakarya Şehit ve Gaziler Derneği ve Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği'nin binası yanında bir sosyal tesis inşa eden Büyükşehir, çalışmaların sonuna geldi. Mutfağı, sosyal alanı, oturma bölümleri, bahçe alanıyla modern bir kafeterya görünümünde olan tesis yakında hizmete açılacak. Çalışmaların son bölümlerinde bölgede incelemede bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, şehit yakınları ve gazilerin kendilerine bir emanet olduğunu vurgulayarak, "Onlar bizim emanetimiz, sahip çıkmakta görevimiz" ifadelerini kullandı.

"80 metrekarelik bir tesis"

80 metrekare alana sahip sosyal tesis hakkında bilgi veren Başkan Yüce, "Vatan uğruna canını hiçe sayıp şehit olan vatandaşlarımızın aileleri ve bu uğurda gazilik mertebesine ulaşan gazilerimizin dernek binaları yanında soluklanabilecekleri bir mekan inşa ettik. 80 metrekarelik tesiste mutfak, tuvalet ve açık alanın bulunduğu yeni tesiste işlerimizi tamamladığımız zaman derneğe tahsis edeceğiz" dedi.

"Onların rahatı ve huzuru görevimiz"

Yüce, şehit yakınları ve gazilerin huzurunu temin etmeyi bir sorumluluk olarak gördüklerini belirterek şöyle dedi: "Onlar cesaretin ete kemiğe bürünmüş halleridir. Bizler düşünürken onlar canlarını ortaya koyarak kendilerini ispatladılar. Bize düşen ise onların emanetlerine, rahat ve huzurlu bir yaşam sürdürmelerini sağlamak. Tesisin bütün işleri tamamlandı ve açılış için gün sayıyoruz. Aziz şehitlerimiz ve gazilerimiz için ne yapsak az"

Tamamlanmak üzere olan tesisin yakın bir zamanda şehit yakını ve gazilerin hizmete açılacağı belirtildi. - SAKARYA

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Şehit ve Gaziler için Sosyal Tesis İnşa Ediyor - Son Dakika


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