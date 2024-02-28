Sakarya Büyükşehir Belediyesi Şubat Kültür Takviminde Filistin meselesini anlatan tiyatro oyunu sahnelendi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin Şubat Kültür Takvimi çerçevesinde sahnelenen ve Filistin halkına yapılan zulmü anlatan "Kudüs ya da Leyla" tiyatro oyunu, AKM'de izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen Şubat Kültür Takvimi, birbirinden değerli sanatçıların ve önemli isimlerin ağırlandığı etkinliklerle devam ediyor. Takvim, Filistin meselesini derinlemesine işleyen ve izleyenlere duygu dolu anlar yaşatan bir tiyatro gösterisiyle sürdü. "Kudüs ya da Leyla" isimli oyun, Seyyah Oyuncular Topluluğu'nun performansıyla Filistin meselesine bambaşka bir pencere açtı. Adapazarı Kültür Merkezi'nde (AKM) yapılan gösteri sanatseverlerle dolup taştı.
İsrail'in işgali ve Filistin halkına yaşattığı acıları anlatan grup, işgalin en acı nüanslarını yansıttı ve Kudüs'te yaşananları önemli bölümlerle işledi. Oyunda Mescid-i Aksa'nın etrafındaki Müslüman evlerinin boşaltılması sırasında yaşananlar ele alındı. Filistin halkının çektiği acıları, sevinçleri ve tükenişleri seyirciye aktarmaya çalışan Seyyah oyuncuları, toplumsal yüzleşmeyi sanatsal bir bakış açısıyla gözler önüne serdi. Oyunda ayrıca umudun hala diri tutulduğunu gösteren görsel bir anlatım gerçekleşti. Sanatseverlerden tam not alan sahnede oyuncuların performansı ayakta alkışlandı. - SAKARYA
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"Duvarsız üniversite" tanımını benimseyip kampüsü halka açılan İstanbul Üniversitesi'nde çekilen fotoğraflar büyük bir tartışmanın fitilini ateşlemişti. Tepkiler sonrası sessizliğini bozan Rektör Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar, "Akla hayale ve insafa sığmayan eleştiriler oldu. Yanıltıcı fotoğraflarla amfimizde olan personelimizi sığınmacı gösteren, dizi film çekmek isteyenleri işgalci olarak gösterenler oldu. Bilim yuvasına parmaklık vurulamaz; yakışmaz da" dedi.
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