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Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Üniversiteli Gençlere Şehir Tanıtım Gezileri Düzenliyor - Son Dakika
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Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Üniversiteli Gençlere Şehir Tanıtım Gezileri Düzenliyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehrin doğal güzelliklerinin tanıtımı için düzenlediği gezilere üniversiteli gençler şehri daha yakından tanıma fırsatı buldu. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen geziler kapsamında, son olarak bir yurtta kalan üniversite öğrencileri, İl Ormanı Tabiat Parkı, Acarlar Longozu ve Melen Botanik Vadisi'ni ziyaret etti.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Üniversiteli Gençlere Şehir Tanıtım Gezileri Düzenliyor
03.01.2024 - 19:46,
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Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehrin doğal güzelliklerinin tanıtımı için düzenlediği gezilere üniversiteli gençler şehri daha yakından tanıma fırsatı buldu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehrin güzelliklerini keşfetme fırsatı sunan turizm ve tanıtım gezileri devam ediyor. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı marifetiyle düzenlenen gezilerle, gençler şehri daha yakından tanıma fırsatı buluyor. Bu çerçevede son olarak, Sakarya'da bir yurtta kalan üniversite öğrencileri belediye tarafından düzenlenen şehir tanıtım gezilerinin konuğu oldu. İl Ormanı Tabiat Parkı ile başlayan gezi, Acarlar Longozu, Melen Botanik Vadisi'nde son buldu. - SAKARYA

Kaynak: İHA
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