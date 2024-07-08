Sakarya Büyükşehir Meclisi Şehir Kütüphanesi ve Kongre Merkezi Projesi için Onay Verdi - Son Dakika
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Sakarya Büyükşehir Meclisi Şehir Kütüphanesi ve Kongre Merkezi Projesi için Onay Verdi

Sakarya Büyükşehir Meclisi Şehir Kütüphanesi ve Kongre Merkezi Projesi için Onay Verdi

Sakarya Büyükşehir Meclisi, Şehir Kütüphanesi ve Kongre Merkezi Projesi için ilk adımı onayladı. 7 bin metrekarelik alan Kültür ve Turizm Bakanlığı'na tahsis edildi ve tarihi süreç başladı.

08.07.2024 17:30  Güncelleme: 17:32
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Sakarya Büyükşehir Meclisi, Sakarya'nın en büyük kültür-sanat projesi Şehir Kütüphanesi ve Kongre Merkezi için ilk adıma onay verdi. Donatım bölgesindeki 7 bin metrekare alan Kültür ve Turizm Bakanlığı'na tahsis edildi ve şehir için tarihi süreç başladı. Başkan Yusuf Alemdar projeyi, "Göreve geldiğimiz ilk günlerde gerekli adımı atmıştık. Konser, sergi, söyleşi, panel, sinema ve tiyatro etkinliklerinde, burada buluşacağız ve Sakarya'da sanatın sesi bu projeyle yükselecek" ifadeleriyle duyurmuştu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısı, merkez belediye binasında gerçekleştirildi. Meclis Başkanvekili Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu'nun başkanlık ettiği toplantıya ilçe belediye başkanları, meclis üyeleri, komisyon başkanları, grup başkanları ve gazeteciler katıldı. Başkan Yusuf Alemdar'ın bir süre önce müjdesini verdiği Şehir Kütüphanesi ve Kongre Merkezi Projesi için yer tahsisini içeren madde, mecliste oy birliğiyle kabul edildi ve Sakarya için büyük bir yatırımın ilk adımı atıldı. Adapazarı Mithatpaşa Mahallesi Donatım Camii karşısındaki 7 bin metrekarelik alan üzerine inşa edilecek şehrin en büyük sanat ve kültür yatırımı için belirlenen arazi, meclis onayıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı'na tahsis edildi ve şehir için tarihi bir süreç başlamış oldu.

Böylesi bir projenin hayata geçirilmesi için gerekli adımları atan Başkan Alemdar'a teşekkür eden Başkan Mutlu Işıksu, "Şehir Kütüphanesi ve Kongre Merkezi projesi için Büyükşehir Belediye Başkanımız Yusuf Alemdar'a şükranlarımı sunuyorum. Tüm meclis üyelerimize katkıları dolayısıyla teşekkür ediyorum. Şehir Kütüphanesi çok kıymetli bir proje" dedi.

Sanatın sesi bu projeyle yükselecek

Başkan Alemdar ise şehir tarihinde belki bir ilk projeyle ilgili şu ifadeleri kullanmıştı: "Projesini kısa süre içerisinde kamuoyuyla paylaşacağız. Şehir Kütüphanesi ve Kongre Merkezi ile konserler, sergiler, söyleşiler, paneller, sinema ve tiyatro gösterimleri gibi kültürel ve sanatsal buluşmalarımızın çeşitliliğini artıracağız. Çocuklar, kadınlar ve gençler için etkinlikler düzenleyeceğiz. Gençlerimize ders çalışabilecekleri, okuma salonların yer alacağız modern bir merkez kazandıracağız. Sakarya'da sanatın sesi bu projeyle yükselecek" diye konuştu.

Meclis gündemi

Büyükşehir Belediyesi Temmuz ayı meclis toplantısı 2'si ek gündem maddesi olmak üzere 41 madde karara bağlandı. Gündemin ilk 20 maddesi kabul edilirken, 21 ile 37'nci madde arasında kalan 17 madde İmar ve Bayındırlık komisyonuna havale edildi. Şehir Kütüphanesi projesinin yapımı için Mithatpaşa'da bulunan 7 bin metrekarelik alanın Kültür ve Turizm Bakanlığı'na tahsisi için Başkan Alemdar'a yetki verilmesi konu alan 38'nci madde oy birliği ile kabul edildi. 39 ve 41'nci madde oy birliğiyle, 40'ncı madde Plan ve Bütçe komisyonuna havale edildi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sakarya Büyükşehir Meclisi Şehir Kütüphanesi ve Kongre Merkezi Projesi için Onay Verdi - Son Dakika

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