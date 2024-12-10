Sakarya'da 25 Kilometrelik Altyapı Yatırımı Tamamlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Sakarya'da 25 Kilometrelik Altyapı Yatırımı Tamamlanıyor

Sakarya\'da 25 Kilometrelik Altyapı Yatırımı Tamamlanıyor

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Söğütlü'de gerçekleştirilen 180 milyon liralık içme suyu ve atık su altyapı çalışmalarını inceledi. Başkan, projenin tamamlanmasının ardından ilçenin cazibesinin artacağını duyurdu.

10.12.2024 15:41  Güncelleme: 15:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Söğütlü'de gerçekleştirilen altyapı çalışmalarını inceledi. Başkan Alemdar, "180 milyon liralık içme suyu ve atık su yatırımımız ile Söğütlü'yü 25 kilometrelik güçlü altyapıyla buluşturuyoruz. Altyapı çalışmalarının tamamlanmasının hemen ardından cadde, kaldırım ve aydınlatmalarına yapacağımız dokunuşlar ile ilçemizin cazibesini artıracağız" dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Söğütlü'de hayata geçirilen 25 kilometrelik altyapı yatırımında devam eden çalışmaları yerinde inceledi. İlçenin acil ihtiyaçları doğrultusunda tamamen öz kaynaklarla inşa edilen 25 kilometrelik proje çerçevesinde Söğütlü'ye 13 kilometrelik yeni kanalizasyon hattı kazandırılıyor, ilçenin 12 kilometrelik içme suyu hattı da çalışmalarla yenileniyor. Kısa süre önce gerçekleştirilen törenle çalışmaların başladığı projenin uzun yıllar ilçeye hizmet sunacağını ifade eden Başkan Alemdar, "Şehircilik anlayışımızda Sakarya'yı sürdürülebilir, güçlü ve çevreci yatırımlarla buluşturmak var. Bu doğrultuda Söğütlü ilçemizde güçlü bir altyapı dönüşümünü başlattık. Söğütlü'nün muhtelif noktalarında yaşanan su sorunlarını hızla çözüme kavuşturmak için bugüne kadar 6 bin 500 metrelik içme suyu hattını bölgeye kazandırdık. Söğütlü'nün altyapı ihtiyaçlarını hızla karşılamak için bölgedeki 25 kilometrelik projeyi tamamen kendi kaynaklarımızla hayata geçiriyoruz. Projenin hızla tamamlamak için ekip sayısını artırarak, iki cadde üzerinde aralıksız şekilde çalışıyoruz. Altyapı çalışmalarının tamamlanmasının hemen ardından caddeleri, kaldırımları ve aydınlatmalarına yapacağımız dokunuşlar ile ilçemizin cazibesini artıracağız" derken Söğütlü Belediye Başkanı Selçuk Kurt ise, "Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanımız Yusuf Alemdar tecrübesi ile ilçemizi çok kıymetli yatırımlarla buluşturuyor. Kısa sürede kazandırdığı projeler için öncelikle kendisine teşekkür ederim. Söğütlü, beklediği altyapı hizmetlerine kavuşuyor. Kıymetli başkanımız da sağ olsun çalışmaları yakından takip etmek üzere ilçemizi ziyaret etti. Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin desteği ilçemiz için atacağımız her adımda bize güç veriyor" diye konuştu. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Yusuf Alemdar, Yerel Yönetim, Belediye, Politika, Ekonomi, Söğütlü, sakarya, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sakarya'da 25 Kilometrelik Altyapı Yatırımı Tamamlanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:52 Yıllarca süren zulüm: Çocuklarım var, babalarının kim olduğunu bilmiyorum Yıllarca süren zulüm: Çocuklarım var, babalarının kim olduğunu bilmiyorum
16:05 Asgari ücret maratonu başladı İşte 2. toplantı tarihi Asgari ücret maratonu başladı! İşte 2. toplantı tarihi
15:05 Erdoğan’dan asgari ücret mesajı: Sabit gelirlilerin durumu en iyi seviyeye çıkacak Erdoğan'dan asgari ücret mesajı: Sabit gelirlilerin durumu en iyi seviyeye çıkacak
14:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Esad sonrası dönem için yüreklere su serpen sözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Esad sonrası dönem için yüreklere su serpen sözler
13:18 Türkiye’den İsrail’in Suriye’de başlattığı işgale ilk tepki Türkiye'den İsrail'in Suriye'de başlattığı işgale ilk tepki
22:54 Okan Buruk’tan Mourinho için olay yaratacak sözler Okan Buruk'tan Mourinho için olay yaratacak sözler
22:43 Esad, Moskova’da eski devlet başkanıyla komşu olabilir Esad, Moskova'da eski devlet başkanıyla komşu olabilir
22:29 ABD Suriye planını açıkladı: Tetikteyiz ABD Suriye planını açıkladı: Tetikteyiz
22:23 Netanyahu ’Anlaşma çöktü’ demişti İsrail savaş uçakları Şam’ı vurdu Netanyahu 'Anlaşma çöktü' demişti! İsrail savaş uçakları Şam'ı vurdu
22:13 Cenk Tosun’dan Beşiktaş taraftarına manidar yanıt Cenk Tosun'dan Beşiktaş taraftarına manidar yanıt
22:07 Gaziantep FK, Çaykur Rizespor’u 1-0 mağlup etti Gaziantep FK, Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup etti
21:54 Bakırhan, ’’Erdoğan Kürt meselesini çözerek tarihe geçebilir’’ dedi, Bahçeli uzun uzun alkışladı Bakırhan, ''Erdoğan Kürt meselesini çözerek tarihe geçebilir'' dedi, Bahçeli uzun uzun alkışladı
21:44 İsrail Suriye’yi bombaladı O anlar kameralara böyle yansıdı İsrail Suriye'yi bombaladı! O anlar kameralara böyle yansıdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2024 17:14:18. #1.12#
SON DAKİKA: Sakarya'da 25 Kilometrelik Altyapı Yatırımı Tamamlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.