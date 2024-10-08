Sakarya'da 4 Bin Metre Çelik Bariyer Montajı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Sakarya'da 4 Bin Metre Çelik Bariyer Montajı Gerçekleştirildi

Sakarya\'da 4 Bin Metre Çelik Bariyer Montajı Gerçekleştirildi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehrin tehlikeli güzergahlarına 2024 yılında toplamda 4 bin metre çelik bariyer montajı yaparak vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlıyor. Uygulama ile birlikte toplam çelik bariyer uzunluğu 22 bin metreye ulaştı.

08.10.2024 14:51  Güncelleme: 14:54
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Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehrin dört bir yanındaki en kritik ve tehlikeli güzergahlarda muhtemel faciaları önlemek ve insan hayatını korumak için çelik bariyer montajı yapıyor. 2024 yılında şehrin tüm bölgelerinde toplamda 4 bin metre çelik bariyer uygulaması yapıldı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı (YOLBAK) 2024 yılında şehir içi ve kırsaldaki yollarda riskli bölgelere 'güven' götürdü. YOLBAK ekipleri, uçurum kenarından geçen ve civar yapısı itibarıyla tehlike arz eden noktalara çelik bariyer montajlayarak araçların yolda kalmasını ve dolayısıyla yaşanabilecek can ile mal kayıplarını önledi. 2024 yılının 10 ayında bu uygulama hızlandı ve Sakarya'nın en ücra köşeleri dahi Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin çelik bariyerleriyle çevrilerek güvenli hale getirildi. Sürücüler çevresi çelik ile çevrilen yollarda daha güvenli ve rahat yolculuk yaptı.

Yapılan açıklamaya göre bu yıl şehir merkezi ve 16 ilçede toplamda 4 bin metrelik çelik bariyer montajı yapıldı. Bu hummalı çalışmayla birlikte kent genelinde uygulanan çelik bariyer uzunluğu 22 bin metreye ulaştı. Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, "Şehir genelinde yürütülen yol bakım, onarım ve trafik güvenliği uygulamalarımız 2024 yılı içinde aralıksız devam etti. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini korumak için başlattığımız çelik oto korkuluk montajında 2024 yılı hedefini tamamlayarak önemli bir noktaya ulaştık. Trafikte yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçilerek sürücülerin can güvenliğinin sağlanmasını hedefliyoruz" denildi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sakarya'da 4 Bin Metre Çelik Bariyer Montajı Gerçekleştirildi - Son Dakika

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