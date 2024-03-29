Sakarya'da 796 bin 924 seçmen sandık başına gidiyor - Son Dakika
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Yerel

Sakarya'da 796 bin 924 seçmen sandık başına gidiyor

Sakarya\'da 796 bin 924 seçmen sandık başına gidiyor

31 Mart'ta yapılacak olan Mahalli İdareler Seçimi çerçevesinde Türkiye yerel yöneticilerini seçmek için Pazar günü sandık başına gidecek. Sakarya genelinde toplam 2 bin 639 sandıkta 796 bin 924 seçmen oy kullanacak.

29.03.2024 10:59  Güncelleme: 11:06
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31 Mart'ta yapılacak olan Mahalli İdareler Seçimi çerçevesinde Türkiye yerel yöneticilerini seçmek için Pazar günü sandık başına gidecek. Sakarya genelinde toplam 2 bin 639 sandıkta 796 bin 924 seçmen oy kullanacak.

Türkiye, 31 Mart pazar günü yerel seçimler için sandığa gidiyor. Ülkede yaklaşık 61 milyon seçmen sandık başında olacak. Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) verilerine göre ise Sakarya genelinde 796 bin 924 seçmen, 2 bin 639 sandıkta oy kullanacak. Adapazarı ilçesinde 632 sandıkta 204 bin 844, Arifiye'de 114 sandıkta 35 bin 790, Akyazı'da 249 sandıkta 71 bin 979, Erenler'de 208 sandıkta 66 bin 509, Ferizli'de 73 sandıkta 21 bin 606, Geyve'de 158 sandıkta 38 bin 893, Hendek'te 235 sandıkta 66 bin 862, Karapürçek'te 35 sandıkta 10 bin 360, Karasu'da 178 sandıkta 55 bin 942, Kaynarca'da 80 sandıkta 19 bin 455, Kocaali'de 79 sandıkta 21 bin 562, Pamukova'da 87 sandıkta 23 bin 673, Sapanca'da 108 sandıkta 33 bin 290, Serdivan'da 327 sandıkta 109 bin 533, Söğütlü'de 45 sandıkta 12 bin 960 ve Taraklı ilçesinde ise 28 sandıkta 5 bin 454 seçmen oy kullanacak.

Öte yandan, kayıtlı 61 milyon 441 bin 882 seçmenin bulunduğu ve 1 milyon 32 bin 610 gencin ilk kez oy kullanacağı seçimde ülke genelinde 206 binden fazla sandık kurulacak. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Türkiye, Sakarya, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sakarya'da 796 bin 924 seçmen sandık başına gidiyor - Son Dakika

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