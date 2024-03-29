31 Mart'ta yapılacak olan Mahalli İdareler Seçimi çerçevesinde Türkiye yerel yöneticilerini seçmek için Pazar günü sandık başına gidecek. Sakarya genelinde toplam 2 bin 639 sandıkta 796 bin 924 seçmen oy kullanacak.
Türkiye, 31 Mart pazar günü yerel seçimler için sandığa gidiyor. Ülkede yaklaşık 61 milyon seçmen sandık başında olacak. Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) verilerine göre ise Sakarya genelinde 796 bin 924 seçmen, 2 bin 639 sandıkta oy kullanacak. Adapazarı ilçesinde 632 sandıkta 204 bin 844, Arifiye'de 114 sandıkta 35 bin 790, Akyazı'da 249 sandıkta 71 bin 979, Erenler'de 208 sandıkta 66 bin 509, Ferizli'de 73 sandıkta 21 bin 606, Geyve'de 158 sandıkta 38 bin 893, Hendek'te 235 sandıkta 66 bin 862, Karapürçek'te 35 sandıkta 10 bin 360, Karasu'da 178 sandıkta 55 bin 942, Kaynarca'da 80 sandıkta 19 bin 455, Kocaali'de 79 sandıkta 21 bin 562, Pamukova'da 87 sandıkta 23 bin 673, Sapanca'da 108 sandıkta 33 bin 290, Serdivan'da 327 sandıkta 109 bin 533, Söğütlü'de 45 sandıkta 12 bin 960 ve Taraklı ilçesinde ise 28 sandıkta 5 bin 454 seçmen oy kullanacak.
Öte yandan, kayıtlı 61 milyon 441 bin 882 seçmenin bulunduğu ve 1 milyon 32 bin 610 gencin ilk kez oy kullanacağı seçimde ülke genelinde 206 binden fazla sandık kurulacak. - SAKARYA
Son Dakika › Yerel › Sakarya'da 796 bin 924 seçmen sandık başına gidiyor - Son Dakika
Hatay'ın Dötyol ilçesinde belediye başkan adayı Cihan Tufan'ın seçim çalışmaları esnasında bir kahvehanede vatandaşların konuşmaya aldırış etmeden oyun oynamaya devam ettiği anlar, sosyal medyada ilgi odağı oldu.
AK Parti Ortahisar Belediye Başkan Adayı Ergin Aydın, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi kapsamında hemşehrileri ile bir araya gelmeye devam ediyor. Aydın, gerçekleştirdiği ziyaretlerde, hayata geçirmek için '14 İlkede 61 Proje' hazırladıklarını belirterek Ortahisar Belediyesi'ni istişare kültürü ile yönetmek için vatandaşların oyuna talip olduklarını belirtti.
Gediz ilçesindeki Çarşamba pazarının üstü kapatılarak otopark sorunu çözülecek.
Bilecik Valisi Şefik Aygöl, 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirecek olan yerel seçimlerde alınacak tedbirlerle ilgili bir toplantı düzenledi. Toplantıya, Cumhuriyet Başsavcısı, Seçim Kurulu Başkanı İl Emniyet Müdürü, İl Jandarma Komutanı ve siyasi parti başkanları katıldı. Toplantıda, seçimlerde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı alınabilecek güvenlik önlemleri ve tedbirler konuşuldu. Vali Aygöl, halkın güvenliği için vatandaşların da sorumluluklarını alacaklarına inandığını belirtti.
Yozgat'ın Sorgun ilçesinde doğum günü kutlamasında tabancayla başından vurulan Cumhuriyet Savcısı Özlem Salkım'ın ölümüne ilişkin tutuksuz yargılanan 2 astsubay sanıktan silahın sahibi Ahmet M.'ye verilen hapis cezası, Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi tarafından onaylandı. Diğer sanık astsubay Mehmet S.'nin ise beraatine karar verildi.
Yerel seçimlere sayılı günler kala Ankara'da 4 bin 300 kişiyle yapılan anketin sonuçları yayınlandı. Araştırmaya göre; mevcut başkan Mansur Yavaş yüzde 44'lük kesimin oyunu alırken, AK Parti'nin adayı Turgut Altınok yüzde 38'de kaldı.
Rusya'nın doğusundaki Pioneer altın madeninde meydana gelen kaya düşmesi sonucu 13 işçi mahsur kaldı. Kurtarma çalışmaları için ekipler bölgeye sevk edildi.
Etiyopya Ticaret Bankası (CBE), sistem arızası sonucunda müşterilerinin hesaplarından fazlasını çektiği 40 milyon doların üzerindeki parayı geri almak için mücadele ediyor. Banka başkanı Abe Sano, paranın büyük kısmının devlete ait CBE'den öğrenciler tarafından çekildiğini ifade etti. Banka saatler sonra müdahale edebildi ve paranın büyük kısmı öğrenciler tarafından çekildi. Parayı iade edenlerin cezai suçla itham edilmeyeceği belirtildi.
Türkiye, yeni yerel yöneticilerini seçmek için 31 Mart 2024 Pazar günü sandık başına gidecek. Yüksek Seçim Kurulu (YSK), seçimde kayıtlı seçmen sayısını 61 milyon 441 bin 882 olarak belirledi. YSK’nın verilerine göre, 18 yaşını dolduran bir milyon 32 bin 610 genç bu seçimde ilk kez oy kullanacak.
31 Mart yerel seçimleri öncesi Kanal İstanbul ile ilgili sorulara "Önceliğimiz değil" yanıtını veren Cumhur İttifakı'nın İBB adayı Murat Kurum'a katıldığı yayında konuyla ilgili dikkat çeken bir soru yöneltildi. "Yarın İBB Başkanı seçildiniz, sayın Erdoğan da 'Kanal İstanbul'u yapalım' dedi, kendisine de 'Bizim başka önceliklerimiz var' diyebilir misiniz?" sorusuna yanıt veren Kurum, "Derim tabii, niye demeyeyim?" ifadesini kullandı.
Nijerya'da bir mahkeme, kripto para borsası Binance'e, platformunu kullanan yerel kullanıcıların detaylı bilgilerini Nijerya Ekonomik ve Mali Suçlar Komisyonu'na (EFCC) teslim etme emri verdi. Nijerya, kripto para birimlerine karşı sert bir tutum sergileyerek denetimi artırmayı ve finansal düzensizlikleri kontrol altına almayı hedefliyor.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, Terme'de düzenlenen iftar programında partililerle bir araya geldi. Karaaslan, seçim hazırlıklarına güçlü bir şekilde devam ettiklerini belirterek, Termelilere teşekkür etti ve birliktelik mesajı verdi. Yerel seçimlerin önemine vurgu yapan Karaaslan, yeni yatırımlarla Terme'nin daha yaşanabilir bir şehir olmasını hedeflediklerini söyledi.
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