Sakarya'da Ahırda Tüfekle Ölü Bulundu

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Sakarya'da acı olay: Ahırda tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu

SAKARYA - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bir çocuk babası adam, ahırda tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu.

Olay, Akyazı ilçesi Taşburun Mahallesi'nde meydana geldi. Bir çocuk babası olduğu öğrenilen Osman Yılmaz kendisine ait ahırda tüfekle vurulmuş halde hareketsiz şekilde bulundu. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Osman Yılmaz'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Olay yerindeki incelemelerin ardından Yılmaz'ın cenazesi otopsi merkezine kaldırıldı. Jandarma ekipleri, olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğuna ilişkin çok yönlü çalışma başlattı. Yılmaz'ın kesin ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.