Sakarya\'da tren istasyonu ve otogarda arife sakinliği

Sakarya'da Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla otobüs terminali ve YHT istasyonunda kısmi hareketlilik yaşanırken, ulaşım sektörü temsilcileri eski bayramlara oranla oldukça sakin bir arife günü geçirildiğini ve ilave seferlere ihtiyaç duyulmadığını belirtti.

Bayramı memleketlerinde veya ailelerinin yanında geçirmek isteyen vatandaşlar, arife gününde Sakarya Büyükşehir Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminali ve Arifiye Yüksek Hızlı Tren (YHT) İstasyonu'nda kısmi yoğunluk oluşturdu. Sektör temsilcileri, bilet fiyatlarında "bayram zammı" yapıldığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından belirlenen tarifelerin uygulandığını vurguladı.

"Mardin ve Viranşehir'de yolcu yoğunluğu var"

Doğu illerindeki doluluk oranlarını değerlendiren otobüs firması sorumlusu Mahmut Tenkoğlu, "Şu anda doğu seferlerindeki yoğunluk yöre yöre değişiyor. Şanlıurfa ve Diyarbakır seferleri biraz zayıf ama Mardin ve Viranşehir'de yolcu yoğunluğu var. Geçtiğimiz seneler bayram zamanları daha yoğundu. Bu sene o kadar değil. İlave araç yapılmıyor. Vatandaşlarda bayram zamanı zam yapıldığına dair bir algı oluşmuş ancak öyle bir durum yok. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın verdiği fiyatı uyguluyoruz. 1 lira fazlasını alamayız" dedi.

"Bagajı fazla olan otobüsü tercih ediyor"

Karadeniz hattında hizmet veren bir başka firma yetkilisi ise terminalde izdiham yaşanmadığını aktararak, zaman tasarrufu sağlaması nedeniyle bagajı az olan yolcuların hava yolunu, yükü fazla olanların ise mecburen otobüsleri tercih ettiğini kaydetti.

Öte yandan, Arifiye YHT İstasyonu bölgesinde hizmet veren taksici esnafı Yiğit Durmuş Kaya da arife günü dolayısıyla hareketlilik yaşanmaya başlandığını ancak genel tablonun eski bayram yoğunluklarının uzağında kaldığını dile getirdi. - SAKARYA