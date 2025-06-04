Sakarya'da Bıçak Ustaları Bayram Yoğunluğunda - Son Dakika
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Sakarya'da Bıçak Ustaları Bayram Yoğunluğunda

Sakarya\'da Bıçak Ustaları Bayram Yoğunluğunda
04.06.2025 13:58
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Kurban Bayramı'na kısa süre kala Sakarya'da bıçak bileme ustaları, artan taleplere cevap veriyor.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Sakarya'da bıçak bileme ustaları vatandaşların taleplerini yetiştirmek için yoğun mesai harcıyor. Normal bir günde yaklaşık 10 bıçak bileyen ustalar bayramlarda sınırları zorlayarak 20 kat daha fazla bileme yapıyor.

Türkiye genelinde olduğu gibi Sakarya'da da Kurban Bayramı sebebiyle bıçakçılarda yoğunluk devam ediyor. Bayrama sayılı günler kala bıçak bileme ustaları vatandaşların taleplerini yetiştirmek için yoğun mesai harcıyor. Kurban kesecek vatandaşlar, bıçak ve satır gibi aletlerini biletmek için bileme ustalarının dükkanlarında sıraya giriyor. Bu çerçevede bıçak satıcıları ve bileyicileri de tam mesai ile artan talepleri karşılamaya çalışıyor. Adeta bayramın atom karıncaları olan ustalar, normal bir günde yaklaşık 10 bıçak bilerken bayramlarda sınırları zorlayarak 20 kat daha fazla bileme yapıyor. Bıçaklarını bayramın son günlerinde biletmek için gelenlerin yoğunluk oluşturduğunu aktaran bıçak ustası İbrahim Nizamettin Şimşek, bileme fiyatlarının bıçak cinsi ve boyutuna göre, 50 ile 150 lira arasında olduğunu söyledi.

"Günde bazen 3, bazen 10 ama bayram günlerinde bir günde 250 adet olabiliyor"

Bıçak ustası İbrahim Nizamettin Şimşek, "Yoğunluk çok. İnsanlar son güne bıraktığı için bizler de sıkışıyoruz ve geç saatlere hatta bir gün sonrasında bileme yapabiliyoruz. Yeni bıçak alanlardan çok bileme yaptıran insanlar daha çok. Şu anda bir bıçak bileme 50, satır bileme ise 100 lira. Kurban kesimi yapacaklar için bir set olması gerekir. Kafa kesmek, sıyırmak için, et doğramak, deri yüzmek için bir bıçağa, kemikleri ayırmak için bir satıra ihtiyaç var. Bir set yapılması gerekiyorsa en az 6 adet bıçak olması gerekir. Yeni bıçak alımlarında geçen seneye göre ve çeliğe gelen zamlardan sonra yaklaşık yüzde 100 bir artış var, bileme ise geçen sene 40 bu sene 50 liradan başlıyor. Normal günlerde bazen iş olmuyor, bazen 3, bazen 10 ama bayram günlerinde bir günde 250 adet olabiliyor. Bu günlerde sabah 7.30-8.00 gibi dükkan açarız kapanış ise işin durumuna göre gece 21.00 ile 23.00'a kadar gider" dedi.

"Bıçak iyi kesmediği zaman, hayvana eziyet çektirdiğin zaman bunun hiçbir kıymeti yok"

Bıçaklarını biletmeye getiren Alaattin Saray, "Bu işi bilene bırakacaksınız. Fiyatlar da bana göre uygun benim sabit geldiğim bir yer var işinden de memnunum bana bin lira da dese ben yine getiririm. Çünkü bıçak hayvan kesmede çok önemli. Bileme 50 lira bana göre ucuz. Bıçak iyi kesmediği zaman, hayvana eziyet çektirdiğin zaman bunun hiçbir kıymeti yok. Bıçaklar güzel kesecek hayvanın boynunu tek seferde alacaksın ama bu işi bilmeyenler kesinlikle yapmasın. Bıçak atmasını, hayvanı yatırmasını bilmeyen yapmasın. Hayvan kaçtığı zaman ayaklarına bıçak atıp yaralayanlar bu işi yapmasın çünkü o zaman kurban kurbanlıktan çıkıyor, bu hayvanlar kurban olmaz" diye konuştu. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sakarya'da Bıçak Ustaları Bayram Yoğunluğunda - Son Dakika

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