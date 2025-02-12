Sakarya\'da Bilim Merkezi İçin İmzalar Atıldı

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Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Figen Sakallıoğlu Anadolu Lisesi'nde öğrencilerle bir araya geldi. Başkan Alemdar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır'ın Sakarya'ya müjdelediği Bilim Merkezi'nin yapımıyla ilgili resmi süreci başlatan imzayı gençlerle birlikte attı. Şehrin gençliği için önemli bir aşama olacak Bilim Merkezi'nin 5 bin metrekare alan üzerine inşa edileceğini açıklayan Başkan Alemdar, "Artık süreç resmi olarak başladı. Gençlerimizin bilimle iç içe olması, daha fazla üreten, düşünen, hayal eden ve uygulamaya çalışan bireyler olması en büyük temennimizdir" dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, sık sık gençlerle buluşarak sohbetler ediyor, belediyecilik hakkında merak edilen soruları cevaplıyor. Başkan Alemdar, Figen Sakallıoğlu Anadolu Lisesi'nde gençlerle buluştu. Sakarya'da gençler için planladıkları projelerden bahseden Alemdar, müjdesini verdiği Bilim Merkezi, Şehir Kütüphanesi, Kongre Merkezi ve AKM dönüşümü gibi projelerin son durumunu anlattı. Alemdar ayrıca deprem, metrobüs, raylı sistem ve sıfır atık gibi önemli konularda da soruları cevapladı. Konudan bahsedildiği sırada Başkan Alemdar, Bilim Merkezi'nin inşası için ilk adım olan TÜBİTAK'la ortak protokolü gençlerle birlikte imzaladı ve süreci ziyaret esnasında başlattı.

"Bu yıl gençlerimiz için spor alanında 500 Milyon TL'lik yatırımımız olacak"

Yapacakları projeler hakkında konuşan Başkan Alemdar, "Hem kongre hem de bilim merkezimizi şehrimize kazandıracağız. 5 bin metrekare alan üzerinde kurulacak bilim merkezinin protokolünü imzalamış olduk. Artık süreç resmi olarak başladı. Gençlerimizin bilimle iç içe olması, daha fazla üreten, düşünen, hayal eden ve uygulamaya çalışan bireyler olması bizim öncelikli arzumuzdur. Bilim Merkezi'miz gençlerimizin ufkunu açacak AKM'yi yeniden kültür sanatın merkezi haline taşıyoruz. Gençlerimiz için 4 ilçemize kapalı spor salonu yapacağız. Aynı zamanda mini futbol ve basketbol sahaları da yapacağız. Bu yıl gençlerimiz için spor alanında 500 Milyon TL'lik yatırımımız olacak. Deprem bizim gerçeğimiz. Cennet gibi bir ülkede yaşıyoruz ancak bu güzelliklerin dezavantajları da var, deprem. Bu nedenle biz şehrimizi daha dirençli, sosyal ve yeşil bir hale getirmek için çalışıyoruz. Deprem konusunda okullarımızda, sokaklarımızda eğitimlerimizi sürdüreceğiz. Sakarya'da kişi başına düşen aktif yeşil alanı daha da artıracak adımlarımız olacak. Sakarya Nehri'mizi de kullanmak, şehirle bütünleştirmek istiyoruz. Burada bir düzenleme çalışması yapacağız. Yürüyüş yolları, bisiklet yolları, spor alanları ve piknik alanlarıyla yeşil bir Sakarya hedefimiz doğrultusunda ilerliyoruz" diye konuştu.

Gençlerle bir araya gelen Başkan Yusuf Alemdar'a; Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş, Erenler İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Bedir Bayram, Okul Müdürü Melik Hayri Çetinkaya ve öğretmenler eşlik etti. - SAKARYA