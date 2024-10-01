Sakarya'da Cankurtaran Ekibi 4 Ayda 470 Hayat Kurtardı - Son Dakika
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Sakarya'da Cankurtaran Ekibi 4 Ayda 470 Hayat Kurtardı

Sakarya\'da Cankurtaran Ekibi 4 Ayda 470 Hayat Kurtardı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin cankurtaran ekibi, 8 Haziran'da başladıkları nöbeti 30 Eylül'de sonlandırarak 470 kişiyi dalgalardan kurtardı. 72 kişilik ekip, 54 km’lik sahil şeridinde 4 ay boyunca pür dikkat nöbet tutarak facia yaşanmadan müdahale etti.

01.10.2024 12:44  Güncelleme: 12:46
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Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin cankurtaran ekibi, 8 Haziran'da başladıkları nöbeti 30 Eylül'de sonlandırdı. 4 aylık süreçte pür dikkat nöbet tutan 72 kişilik ekip, 470 kişiyi ölümün kıyısından çekip aldı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Karasu, Kaynarca, Kocaali'yi kapsayan 54 kilometrelik sahil şeridinde Karadeniz'in incisine değer kattığı "hayat nöbeti" kapsamında 4 aylık bilançoyu kamuoyuyla paylaştı. Hayat timi, 72 kişilik kadrosuyla 45 farklı kulede 2024 yılı yaz sezonunda sabah 10.00 ve akşam 19.00 saatleri arasında dünyanın ve Türkiye'nin dört bir yanından keyifli vakit geçirmeye gelen yerli, yabancı turistlerin can güvenliği için pür dikkat nöbet tuttu. 8 Haziran'da başlayan nöbet, 30 Eylül'de son buldu. Büyükşehir'in büyük bir özveriyle, yüzme ve kurtarma faaliyetlerinde en iyi performansı veren isimlerle kurduğu cankurtaran timi sezon boyunca 470 kişiyi dalgaların arasından, ölümün kıyısından çekip aldı. Cankurtaran kulelerinde yapılan gözetleme sayesinde fark edilen 500'e yakın tehlike, faciaya dönüşmeden müdahale edildi. Ekibin nefes olduğu 470 kişiden 16'sı sudan çıkarıldıktan sonra 112 ekiplerince hastaneye sevk edildi. Nöbeti 30 Eylül'de sonlandıran ve sahilden ayrılan cankurtaranlar, Karadeniz'de görev saatleri içinde acıya geçit vermedi.

"Saniyeler içinde yapılan müdahaleler bu şehri daha güvenli kılmıştır"

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, canını hiçe sayan her bir personele Sakarya'yı güven timsali yaptıkları için teşekkür ederek, "Her biriniz hayat kurtarırken aynı zamanda hayatını riske de atmış oluyor. Bunu kendi gözümle gören biri olarak bu işin ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Saniyeler içinde yapılan müdahaleler bu şehri daha güvenli kılmıştır. Her birinize emeğiniz ve mücadeleniz için teşekkür ediyorum" dedi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sakarya'da Cankurtaran Ekibi 4 Ayda 470 Hayat Kurtardı - Son Dakika

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