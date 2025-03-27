Sakarya'da Çocuklarla Ramazan Neşesi Etkinlikleri Devam Ediyor - Son Dakika
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Sakarya'da Çocuklarla Ramazan Neşesi Etkinlikleri Devam Ediyor

Sakarya\'da Çocuklarla Ramazan Neşesi Etkinlikleri Devam Ediyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 'Çocuklarla Ramazan Neşesi' etkinlikleri ile çocuklara keyifli bir Ramazan deneyimi sunuyor. Erenler ve Geyve'de düzenlenen etkinliklerde meddah oyunu, balon şelalesi ve çeşitli ikramlarla çocuklara eğlenceli anlar yaşatıldı.

27.03.2025 12:49  Güncelleme: 12:52
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Sakarya Büyükşehir Belediyesi, "Çocuklarla Ramazan Neşesi" etkinlikleriyle şehrin dört bir yanında çocuklar için Ramazan'ın eğlencesi olduğu etkinliklere Erenler ve Geyve'de devam etti. Çocuklar meddah oyunu, balon şelalesi etkinliği, lokum, Osmanlı macunu, pamuk şekeri ikramlarıyla harika bir akşam geçirdi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve İl Müftülüğü iş birliğiyle düzenlenen "Çocuklarla Ramazan Neşesi" şehrin dört bir yanında çocuklar için 11 ayın sultanı Ramazan'ın en büyük eğlence kaynağı oldu. Etkinliğin son durağı ise Erenler Hz. Ömer Cami ve Geyve Merkez Sinanbey Camileri oldu. Minikler, Ramazan ayının manevi atmosferini eğlenerek öğrendi ve birbirinden güzel etkinliklerde bir araya geldi. Teravih öncesi başlayan program, harika ikramlarla namaz sonrası da devam etti. Çocuklara teravih, oruç, yardımlaşma ve dayanışma üzerine önemli bilgiler aktarıldı. Ramazan'ın manevi hissiyatını ortaya çıkartan etkinliklerde miniklere yönelik yüz boyama ve Geleneksel Hacivat ve Karagöz gösterisi de sunuldu. Dolu-dolu geçen program balon şelalesi etkinliğiyle son buldu. Cami avlusunda ise teravih namazı sonrası lokum, Osmanlı macunu, pamuk şekeri, patlamış mısır, Osmanlı şerbeti ve çay ikramı yapıldı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sakarya'da Çocuklarla Ramazan Neşesi Etkinlikleri Devam Ediyor - Son Dakika

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