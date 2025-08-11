Sakarya\'da Deprem Anı Kamerada

Balıkesir merkezli depremin hissedildiği Sakarya'da da, sarsıntının büyüklüğü bir evin güvenlik kamerasına yansıdı. Evin bahçesinde bulunan havuz adeta beşik gibi sallandı.

Balıkesir'in Sındırgı merkezli 6.1 büyüklüğünde meydana gelen deprem, İstanbul başta olmak üzere çevredeki birçok şehirde hissedildi. Sakarya'da da hissedilen depremin büyüklüğünü, bir evde bulunan güvenlik kamerası gözler önüne serdi. Serdivan ilçesinde bulunan bir evin bahçesindeki havuzdaki su adeta beşik gibi sallandı. O anlar ise anbean kameraya yansıdı. - SAKARYA