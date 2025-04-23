Sakarya'da Deprem Nedeniyle 23 Nisan Organizasyonları İptal

SAKARYA (İHA) – Sakarya Büyükşehir Belediyesi merkez üssü Marmara Denizi olan ve Sakarya'da da hissedilen 6,2'lik deprem sonrası 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenecek tüm organizasyonların iptal edildiğini kamuoyuna duyurdu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, bugün öğle saatlerinde merkez üssü Marmara Denizi olmak üzere şehir genelinde hissedilen 6,2 büyüklüğündeki deprem sonrası 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenecek tüm organizasyonların iptal edildiğini duyurdu. Büyükşehir'den yapılan açıklamada, "Merkez üssü Marmara Denizi-Silivri açıkları olan ve şehrimizde de hissedilen deprem dolayısıyla tüm hemşerilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında gün boyunca düzenleyeceğimiz tüm organizasyonlar iptal edilmiştir. Rabbim ülkemizi ve şehrimizi tüm afetlerden korusun" ifadelerine yer verildi. - SAKARYA