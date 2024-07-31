Sakarya'da düzenlenen turnuvalarda futbolcular arasında kavga çıktı - Son Dakika
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Sakarya'da düzenlenen turnuvalarda futbolcular arasında kavga çıktı

Sakarya'nın Ferizli ve Serdivan ilçelerinde düzenlenen 'Olgunlar turnuvası' ve 'Esnaflar turnuvası' karşılaşmalarında futbolcular arasında tartışma çıktı. Tartışma yerini kavgaya bırakırken, tekme ve yumruklar havada uçuştu. Kavga, güçlükle yatıştırıldı ve yeşil saha adeta boks ringine döndü. İki ilçede de aynı gece olan kavga anları cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

31.07.2024 12:53
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Sakarya'nın Ferizli ve Serdivan ilçelerinde düzenlenen iki ayrı turnuvada futbolcular arasında kavga çıktı. Yumrukların havada uçuştuğu o anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansırken, yeşil saha adeta boks ringine döndü.

Serdivan ilçesinde düzenlenen 'Olgunlar turnuvası' ve Ferizli ilçesinde düzenlenen 'Esnaflar turnuvası' karşılaşmalarında futbolcular arasında tartışma çıktı. Yerine kavgaya bırakan tartışmada tekme ve yumruklar adeta havada uçuştu. Taraftarın da dahil olduğu kavga, güçlükle yatıştırılırken yeşil saha adeta boks ringine dönüştü. İki ilçede de aynı gece olan kavga anları ise saniye saniye cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Sakarya'da düzenlenen turnuvalarda futbolcular arasında kavga çıktı - Son Dakika
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