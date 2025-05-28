Sakarya\'da Erenler Spor Salonu İhalesi 20 Haziran\'da

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, ilçelerde sözünü verdiği spor tesislerinden biri olan Erenler Spor Salonu için 20 Haziran'da ihaleye çıkılacağı müjdesini vererek, "İlçelerimizde gençlerimizi yeni sahalarda, spor tesislerinde buluşturacağımızın sözünü vermiştik. Şimdi Erenler'e 266 seyirci kapasiteli, basketbol sahası ve antrenman salonu ile birlikte soyunma odaları, idari odaların yer alacağı 4 bin metrelik alanda bir spor salonu inşa ediyoruz" dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Erenler'e inşa edilecek spor salonu için 20 Haziran Cuma günü ihaleye çıkacaklarını açıkladı. Kısa süre önce Gençlik ve Spor Bakanlığı ortaklığında Sakarya'nın dört bir yanında sosyal hayatı canlandırmak, şehrin sporcu okulu kimliğini geri kazanmak için spor tesisleri inşa edileceği müjdesini vermişti. Şehrin belli bölgelerinde, bazı ilçelere planlanan spor tesisi yatırımları yatırım programına alınmış ve inşa süreci için de güzel gelişmeler belli aralıklarla paylaşılmıştı. Erenler'e müjdesi verilen, gençlerin aynı çatı altında sporla buluşacağı Erenler Kapalı Spor Salonu'nun yapım ihalesinin 20 Haziran'da gerçekleştirileceğini açıklayan Alemdar, proje ile ilgili merak edilen detayları paylaştı.

Başkan Alemdar, "İlçelerimizde gençlerimizi yeni sahalarda, spor tesislerinde buluşturacağımızın sözünü vermiştik. Şimdi Erenler Çaybaşı Yeniköy Mahallesi'ne 266 seyirci kapasiteli, basketbol sahası ve antrenman salonu ile birlikte soyunma odaları, kantin, idari odaların yer alacağı 4 bin metrelik inşaat alanına bir spor salonu inşa etmek için 20 Haziran'da ihaleye çıkıyoruz. Tesisimiz en kısa süre içerisinde Erenler'deki ailelerimizle, hemşerilerimizle buluşacak" dedi.

Bu tesisin bölgedeki gençlerin sosyal yaşamına katkı sunacağını ve Türkiye'yi temsil edecek başarılı sporcuların bu tesislerde yetişeceğini ifade eden Alemdar, "Her zaman söylediğimiz gibi güçlü bir neslin yetişmesi için spor çok önemli. Biz de daha güzel bir Sakarya'nın adımlarını atarken tesisleşmeyi çok önemsiyoruz. Sakarya'mızın dört bir yanına spor salonları, sahalar, sosyal alanlar kazandırmaya, gençlerimizin sporla buluşacağı alanların sayısını artırmaya ve bu şehre değer katmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - SAKARYA