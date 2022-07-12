Sakarya'da evin önünde duran adam, bir anda kafasına yorgun mermi isabet etmesi sonucu yere yığıldı! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika
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Sakarya'da evin önünde duran adam, bir anda kafasına yorgun mermi isabet etmesi sonucu yere yığıldı! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı

12.07.2022 15:07

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde kızı ve babası ile birlikte evin önünde sohbet eden 38 yaşındaki Salih Çakır, kafasına isabet eden yorgun mermi sebebiyle yere yığıldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Geçtiğimiz günlerde Kocaali ilçesi Yenimahalle'de meydana gelen olayda akşam saatlerinde 10 yaşındaki kızı İkranur ve babası ile birlikte evinin önüne çıkan 38 yaşındaki Salih Çakır'ın kafasına nereden geldiği belli olmayan yorgun mermi isabet etti. Kızı ve babası ile sohbet ettiği esnada yorgun merminin hedefi olan Salih Çakır, biranda yere yığıldı. Talihsiz adamın kızı ve babası ile korku dolu anlar yaşadı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Çakır, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

KIZINI GÖZLERİ ÖNÜNDE YERE YIĞILDI

Öte yandan, yaşanan talihsiz olay ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; Salih Çakır'ın, kızı ve babası ile evinin önünde durduğu esnada, kafasına isabet eden yorgun mermi ile yere yığıldığı anlar yer aldı.

"KAFAMA İSABET ETMESİYLE BİRLİKTE YERE DÜŞTÜM"

Olay anını anlatan Salih Çakır, "Akşam saat 19.55 civarlarında kapımın önünde kızımda yanımdayken babam geldi ve o esnada kafama bir cisim isabet etti. Tabi isabet eden cismin ne olduğunu anlayamadım, o esnada şok yaşayıp yere düştüm. Komşumun kamera görüntülerinde de kayıtlarda gözüküyor. Yere düştükten sonra kısa süreli bir bilinç kaybı yaşadım. Hiçbir şey duymadım, o ara kafamı tuttum, kanadığını fark ettim. Daha sonrasında babama 112 ekiplerine haber vermesini söyledim. Tabi benim yerden kalkmam biraz zaman aldı. Bu şekilde bir tehlike yaşadık" dedi.

"10 YAŞINDAKİ KIZIMIN BAŞINA DA GELEBİLİRDİ O MERMİ"

Hastaneden taburcu olan Çakır, hayati tehlikeyi atlattığını ancak hala daha bir takım sağlık sorunları yaşadığını belirterek, "Kafama düşen yorgun mermiymiş, düştüğü yerde geniş çaplı bir yarık oluştu ve ambulansla hastaneye kaldırıldım. Artık evimizin önünde de oturamaz olduk, can güvenliğimiz yok. Burada 10 yaşındaki kızımın başına da gelebilirdi o yorgun mermi. Ben bu olayı atlattım ama kızım belki atlatamayabilirdi. Bu olayın bir çözüme ulaşmasını istiyorum. Başkalarına da isabet edebilir, canlarını yakabilir veya ölümle de sonuçlanabilir. Şuan iyi gibi gözüküyorum ama oturup kalkarken hala denge kaybı yaşıyorum, konuşurken bile başımda ağrı ve uyuşma var. Yaklaşık 3 santim derinliğinde bir yarık var yorgun merminin isabet ettiği bölgede. Yetkililerin bu tür olayların olmaması için biran önce çözüm bulmasını istiyorum, başkalarının canı yanmasın" diye konuştu.

"BABAMIN ÖLDÜĞÜNÜ SANDIM, ÇOK KORKTUM"

Yaralı adamın 10 yaşındaki kızı İkranur Çakır ise, "Biz babamla sohbet ederken kafasına bir cisim düştü ve yere yığıldı. Ben babamın öldüğünü sandım ve çok korktum" şeklinde konuştu.

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Kaynak: İHA

Salih Çakır, 3. Sayfa, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sakarya'da evin önünde duran adam, bir anda kafasına yorgun mermi isabet etmesi sonucu yere yığıldı! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sakarya'da evin önünde duran adam, bir anda kafasına yorgun mermi isabet etmesi sonucu yere yığıldı! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika
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