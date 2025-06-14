Sakarya'da Güneşler Afet Eğitim Merkezi Açıldı - Son Dakika
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Sakarya'da Güneşler Afet Eğitim Merkezi Açıldı

Sakarya\'da Güneşler Afet Eğitim Merkezi Açıldı
14.06.2025 12:15  Güncelleme: 12:18
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Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Güneşler Afet Eğitim Merkezi'ni hizmete alarak şehirde afet bilincini artırmayı hedefliyor. Merkezde gerçek duman ortamında yön bulma ve güvenli tahliye eğitimleri verilecek.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, hizmete aldığı Güneşler Afet Eğitim Merkezi'yle şehirde afet bilincini en üst seviyeye çıkaracak.

Hayata geçirdiği yatırımlar ve projelerle şehrin sadece bugününü değil yarınlarını düşünen Sakarya Büyükşehir Belediyesi, kentsel dönüşüm çalışmalarının yanı sıra afetlere karşı hazırlıklı olmak gayesiyle hizmete alınan Güneşler Afet Eğitim Merkezi'yle şehirdeki afet bilinci en üst seviyeye çıkaracak. Güneşler Afet Eğitim Merkezi'nin içerisinde gerçek duman ortamında yön bulma ve güvenli tahliye eğitimi verilecek. Güneşler İtfaiye ve Afet Eğitim Merkezi'ndeki çalışmaları incelemek adına saha ziyareti gerçekleştiren Yusuf Alemdar, Afet Eğitim Merkezi'nin sadece bir eğitim alanı olmadığını, Sakarya'yı afete dirençli bir şehir haline getirme hedefinin önemli bir parçası olduğunu dile getirdi. Alemdar, "Deprem gerçeğini aklımızdan çıkarmadan şehrimizi afetlere hazırlıklı, güçlü bir kimliğe dönüşmesi için kentsel dönüşüm adımı attık. Kentsel dönüşümün yanı sıra şehrimizin afetlere karşı bilinçlenmesi, itfaiye teşkilatımızın daha güçlü bir yapıya ulaşması içinde çalışmalar gerçekleştirdik. İtfaiye teşkilatımızın daha donanımlı çalışmasını sağlayacak teçhizat yenilemesini yaparken aynı zamanda araç filomuzu da güçlendirdik. Tüm bunların yanı sıra Güneşler Afet Eğitim Merkezi hizmete aldık. Bu merkezle şehirdeki afet bilincini en üst seviyeye taşıyacağız" dedi.

"Eğitimlerimize kısa zaman içerisinde başlıyoruz"

Alemdar ayrıca, "Afet bilinci artırmak, afet anında doğru davranışı kazandırmak ve yeni nesil teknolojilerle afet farkındalığı arttırmak gayesiyle 11 bin 550 metrekare alan içerisinde hayata geçirdiğimiz Güneşler İtfaiye ve Afet Eğitim Merkezi'mizde eğitimlerimize kısa zaman içerisinde başlıyoruz. Merkezimizin içerisinde dumanlı kaçış simülasyonları, sanal gerçeklik bölümleri, fay kırılım modülleri, bina salınım, zemin sıvılaşma eğitim modülü, acil durum telefon ihbar simülasyonları, bilgilendirme ve test aşamaları gibi çok kapsamlı eğitim modülleri yer alıyor. Burada kurum ve kuruluşlarla iş birliği içinde sürekli eğitim programlarının yürütmeyi hedefliyoruz" diye konuştu. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sakarya'da Güneşler Afet Eğitim Merkezi Açıldı - Son Dakika

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