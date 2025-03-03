Sakarya'da Hayvan Pazarı Kapatıldı

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Sakarya'nın Serdivan ilçesinde hayvan pazarı, büyükbaş hayvanlarda görülen şap hastalığı üzerine ikinci bir emre kadar kapatıldı.

Aralık Mahallesi'ndeki bir işletmede büyükbaş hayvanlarda yapılan testler neticesinde şap hastalığı tespit edildi. İşletme karantina altına alınırken, Sakarya Tarım ve Orman İl Müdürlüğü alınan karar doğrultusunda her pazar günü kurulan hayvan pazarının ikinci bir karara kadar kapatıldığını duyurdu. Müdürlük görevlileri, bölgede ve şehir genelinde çalışmalarına devam ediyor. - SAKARYA