Sakarya'da 'Kuşak Buluşmaları' Eğitim Temasıyla Başladı - Son Dakika
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Sakarya'da 'Kuşak Buluşmaları' Eğitim Temasıyla Başladı

Sakarya\'da \'Kuşak Buluşmaları\' Eğitim Temasıyla Başladı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 'Kuşak Buluşmaları' programının ilk oturumu, eğitimciler ve gençlerin bir araya gelerek eğitim sistemi üzerindeki görüşlerini paylaştığı bir ortamda gerçekleşti. Programda ortaya çıkan fikirler, müfredata katkı sunması için rapor haline getirilecek.

28.02.2025 16:19  Güncelleme: 16:22
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Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği "Kuşak Buluşmaları" programının ilk oturumu Yaşayarak Öğrenme Macera Parkı'nda gerçekleşti. "Eğitim" temasıyla gerçekleşen programda tecrübeli eğitimciler ile gençler, eğitim sistemiyle ilgili fikirleri, geçmişten bugüne yaşanan değişimi tartıştı. Programın tüm oturumlarında ortaya çıkan fikirler, müfredata katkı sunması adına bir rapor şeklinde Milli Eğitim'e sunulacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, farklı kuşakları bir araya getirerek eğitim üzerine fikir alışverişi yapmalarını sağlayan "Kuşak Buluşmaları" programını düzenliyor. Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Kuşak Buluşmaları" programında, deneyimli eğitimciler ile gençler bir araya gelerek eğitim üzerine tartıştı. Programda, geçmişten günümüze eğitim anlayışı değerlendirilirken, gençlerin bakış açıları ve önerileri ortaya koyuldu.

Kahvaltıyla başlayan programda, eğitim alanında uzun yıllar görev yapmış deneyimli isimler ile geleceğin eğitimcileri olmaya aday gençler bir araya geldi. "Büyükler (Tecrübe) Masası'nda" İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Selim Güvenli, SAÜ Vakıf Okulları Genel Müdürü Yusuf Türkhan ve çeşitli okullardan emekli yöneticiler yer alırken, "Gençler (Enerji) Masası" Cemil Meriç Sosyal Bilimler Lisesi öğrencilerinden oluştu. Katılımcılar gerçekleştirilen kahvaltı sonrası belirlenen sorular üzerinden münazaralar gerçekleştirerek eğitim sistemine dair görüşlerini paylaştılar. Tecrübeli eğitimciler, geçmişten günümüze eğitim anlayışındaki değişimleri anlatırken, gençler de kendi perspektiflerinden öneriler sundu.

"Öğrenciler bizi heyecanlandırıyor "

Emekli öğretim görevlisi Arif Türk Yılmaz, "Kuşak Buluşmaları" programını çok iyi buldum. Biz eğitimciler ve öğrenciler için oldukça verimi bir program oldu. Eğitim temasıyla gerçekleştirdiğim programda öğrencilerimiz beni çok heyecanlandırdı, gelecek için çok umutluyum. Bu program için emeği geçen herkese ve Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyorum" dedi.

"Yeni nesilden çok ümitlendik"

Emekli Teknik Öğretmen Hidayet Yiğit, "Ülkemizde ve yurtdışında çok okul gezme fırsatım oldu fakat bu programdaki etkileşimi çoğu yerde göremedim. Gençler bizi sordukları sorular ve cevaplarıyla çok heyecanlandırdı. Bu program sayesinde bir kez daha yeni nesilden çok ümitlendik" diye konuştu.

"Çok önemli bilgiler öğrendik"

Lise öğrencisi Zümra Gürsoy ise, "Gerçekleştirdiğimiz program sayesinde hocalarımızdan geleceğimize yön verirken yapmamız gerekenler çalışmalar için çok önemli bilgiler öğrendik. Büyükşehir Belediyesine ve okulumuza bizlere hocalarımızın tecrübelerini öğrenme onlarla fikir alışverişinde bulunma fırsatı sunduğu için çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. Programın, ilerleyen dönemde farklı konularla devam edeceği öğrenildi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sakarya'da 'Kuşak Buluşmaları' Eğitim Temasıyla Başladı - Son Dakika

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